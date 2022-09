Cachorro corgi: saiba tudo sobre a raça

Cachorros com a cara da realeza e grandes companheiros para a recentemente falecida Rainha Elizabeth II, a raça corgi tem sua origem no País de Gales, cercada de mistérios e lendas. O que não é misterioso, no entanto, é seu pequeno porte e a energia, características que valem para os dois tipos da raça: o Pembroke e o Cardigan.

De acordo com a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), o corgi é considerado um cão pastor. Os animais se destacam por serem parecidos com raposas.

O Diário do Nordeste conversou com Giovana Furquim*, médica veterinária e proprietária de um criadouro especializado na raça Welsh Corgi Pembroke há 17 anos, e Marcus Colaço**, médico veterinário e proprietário da clínica veterinária do Village Gardens Kennel (canil especializado em Welsh Corgi Pembroke), e preparou um material completo sobre o cachorro. Confira:

Qual a origem do corgi?

Apesar de possuir várias versões sobre a origem, o cachorro remonta ao País de Gales e suas lendas antigas. De acordo com a veterinária Giovana Furquim, os corgis são parte do folclore galês, pois se acreditava que os cães eram um presente das fadas para os fazendeiros da Inglaterra feudal.

Eles começaram a ser usados como cães de pastoreio, pois se acreditava que eles carregavam fadas. A especialista na raça conta que os cães desse tipo possuem uma espécie de “prancha” no corpo, local onde os seres místicos seriam levados.

À época dos feudos, os pequenos eram destacados para pastorear gado, caçar ratos e guardar a entrada de fazendas.

Sobre o nome, o veterinário Marcus Colaço destaca que significa “cachorro anão”. É uma raça que vem de cruzamentos com cães suecos levados ao País de Gales pelos vikings. Até 1934, o especialista conta que os tipos pembroke e cardigan eram considerados apenas um.

Há ainda uma teoria pouco difundida de que o cachorro originou-se no período egípcio, mas isso nunca foi comprovado.

Tipos de corgi

Há dois tipos: o pembroke, que tem a cauda longa e a ponta do rabo branca; e o cardigan, que se diferencia pelas cores e pela orelha mais redonda e um focinho mais alongado.

Há também a versão originada no cruzamento com o dachshund, o cachorro salsicha.

Welsh Corgi Pembroke

O pembroke, conforme Giovana Furquim, pesa entre 12 kg e 14 kg e tem como principal traço a extremidade do rabo branca, que funciona como um sinalizador. Como ele nasceu um cão de trabalho, era mais fácil que o proprietário o encontrasse em grandes campos e pastos pelo rabo. Ele pode também nascer sem rabo ou parcialmente (bobtail).

Ele é um cachorro de pequeno porte, assim como o Jack Russel Terrier.

Legenda: O corgi pembroke tem como principal traço a extremidade do rabo branca, Foto: Shutterstock

A CBKC aponta o Welsh Corgi Pembroke como um cão "baixo, forte, de constituição robusta, alerta e ativo, passando a impressão de ter substância e resistência em um pequeno volume”.

Welsh Corgi Cardigan

O Welsh Corgi Cardigan também é de pastoreio e tem praticamente os mesmos comportamentos que a outra versão. A diferença está nas orelhas, no focinho e no corpo levemente mais alongado. O cardigan é um cachorro maior e mais robusto, de acordo com a médica veterinária Giovana Furquim.

Legenda: O corgi cardigan é maior e mais robusto que o pembroke Foto: Shutterstock

Outra característica que pode diferenciar é que o cardigan sempre terá rabo, ao contrário do pembroke, que pode nascer sem rabo, de acordo com o veterinário Marcus Colaço.

"Robusto, forte, versátil e resistente. Longo em proporção à altura, terminando em uma cauda de raposa, inserida em linha com o corpo", elenca a CBKC sobre a raça.

Características principais do corgi

Como é o comportamento?

O corgi é um cachorro “extremamente apegado a pessoas”. Alegre e enérgico, o cão não é dependente, apesar de gostar da companhia. “Eles se adaptam muito bem a qualquer situação que você apresenta", comenta Giovana Furquim.

Legenda: Os corgis são cachorros com muita energia e que gostam de correr, pular e brincar com obstáculos Foto: Shutterstock

O médico veterinário Marcus Colaço corrobora a fala da médica e acrescenta ainda que os corgis gostam muito de correr, pular e brincar com obstáculos.

Como são cães pastores, os corgis são muito inteligentes e atentos. Na socialização, eles não dão problemas. O animal companha o tutor em basicamente todas as atividades e adapta-se a sua rotina. Eles geralmente se dão bem com outros cães e são de fácil adaptação, assim como o Beagle.

Ademais, para manter o cachorro seguro, é recomendável, segundo o veterinário Marcus Colaço, o banho semanal, pois eles soltam muito pelo.

É bom para apartamento?

Apesar de ser um cachorro adaptável, o corgi precisa gastar energia. Ele precisa de passeios diários e não pode ficar trancado direto no apartamento. “Ele vive bem dentro de apartamentos, desde que você consiga que ele tenha esse gasto energético”, pontua a veterinária.

Para não ter problemas de saúde, como na coluna, os eles têm de se exercitar constantemente.

Qual a expectativa de vida do corgi?

A expectativa de vida do corgi em média é até os 15 anos. Há relatos de um cão da raça que já viveu mais de 20 anos, conforme Giovana Furquim, mas essa não é a estimativa correta. O veterinário Marcus Colaço classifica a raça como vigorosa e com “boa expectativa de vida”.

Cachorros da rainha Elizabeth II

O corgi é considerado um cachorro da realeza britânica pois a rainha Elizabeth II conviveu com eles desde pequena. Por ser um cachorro do País de Gales, eles sempre estiveram presentes na família real.

Legenda: Na foto, a rainha Elizabeth II aparece com um de seus corgis, em 1970 Foto: Central Press/AFP

Marcus Colaço explica que a falecida rainha teve o primeiro contato com o animal aos sete anos. Aos 18, ela ganhou seu próprio cão e desde então manteve a raça perto de si até os últimos dias de vida.

Antes de o caixão da monarca ser conduzido à Capela de St. George, também puderam se despedir da tutora os cães Muick e Sandy, "fiéis escudeiros" da rainha.

A especialista na raça e proprietária de canil Giovana Furquim diz ainda que a rainha chegou a ter cães Dorgi, que são do cruzamento entre corgis e dachshunds. “A rainha Elizabeth sempre foi uma grande promotora do desenvolvimento da raça no mundo. É um cachorro muito especial”, define.

Quantos corgis a rainha já teve?

Ao longo de seus 90 anos de vida, a rainha teve pelo menos 30 corgis consigo no Palácio de Buckingham residência oficial da família real. O primeiro foi a fêmea Susan, em 1944.

Filme sobre corgis

A ligação da rainha com os cães era tão famosa que inspirou o filme "Corgi: Top Dog". A animação lançada em 2019 conta a história de Rex: "o cão favorito da Rainha da Inglaterra se perde e precisa fazer novos amigos e viver altas aventuras para voltar ao palácio".

Quanto custa um corgi?

Por ser um cachorro antigo e com várias linhagens, o preço é salgado. Em média, está custando entre R$ 10 mil e R$ 15 mil, de acordo com os especialistas.

*Giovana Furquim é médica veterinária e proprietária do Canil Tuks Brasil, criadora especializada na raça Welsh Corgi Pembroke há 17 anos, situado em área ural na cidade de Paranapanema (SP).

**Marcus Colaço é médico veterinário especialista em clínica médica e cirúrgica de cães e gato e proprietário da Central do Pet (clínica Veterinária) do Village Gardens Kennel (canil especializado em Welsh Corgi Pembroke).