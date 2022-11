Cochonilha branca: saiba como eliminar a praga das plantas

Plantas são artigos versáteis de se ter em casa. Elas podem ser usadas tanto para fins ornamentais, decorando o ambiente e trazendo a sensação de aconchego, quanto para alimentação e auxílio na prevenção e tratamento de patologias, entre outros. No entanto, é necessário tomar alguns cuidados no manejo delas para evitar que sejam atacadas por pragas, como a cochonilha branca.

Esse inseto possui diferentes espécies e a aparência de cada uma delas pode variar. No entanto, o tipo farinheira, que possui coloração clara, é comum e pode provocar danos aos organismos vegetais, quando não é eliminado.

O que é cochonilha?

Cochonilhas são pequenos insentos herbívoros responsáveis por sugar a seiva das plantas. Possuem um longo estilete (órgão superior) capaz de alcançar os principais canais condutores de água, nutrientes, hormônios, oxigênio e gás carbônico do corpo das plantas. Elas são encontradas em folhas, galhos e nas raízes das plantas e possuem diversos formatos de corpo e colorações.

Apesar de serem prejudiciais para as plantações, esses organismos podem desenvolver uma associação benéfica com outros seres (mutualismo), segundo explica a engenheira agrônoma especializada em Acarologia Agrícola e professora da Universidade Federal do Ceará (UFC), Érica Calvet*. Um dos animais que pode participar dessa relação é a formiga.

Isso ocorre devido à produção de honeydew (solução com açúcar), realizada pelas cochonilhas na superfície das plantas. De acordo com a pesquisadora, as formigas se alimentam dessa substância e em troca protegem o inseto de todo e qualquer outro predador.

Legenda: Inseto produz uma solução com açúcar que as formigas comem Foto: Shutterstock

O animal pode ser considerado uma praga, mas apresenta uma curiosidade: a possibilidade de ser usado pela indústria alimentícia. Especificamente a espécie Dactylopius coccus é utilizada na produção do corante carmim. Segundo a professora, essa espécie é oriunda do México e é responsável por uma das tinturas mais utilizadas no setor de alimentação, a de cor vermelha.

A coloração pode ser encontrada em alimentos como, por exemplo, biscoitos, gelatinas, pirulitos, sorvetes, iogurtes, refrigerantes, sucos, rações de animais, e diversos outros produtos.

Tipos de cochonilha

Há diversos tipos do inseto, organizados em 28 famílias, que, geralmente, podem ser divididas em três categorias:

Cochonilha farinheira : a principal característica desse tipo é a capacidade de produzir cera. Esta substância é responsável por dar um aspecto esbranquiçado ao corpo do inseto, além de atingir as áreas próximas.

: a principal característica desse tipo é a capacidade de produzir cera. Esta substância é responsável por dar um aspecto esbranquiçado ao corpo do inseto, além de atingir as áreas próximas. Cochonilha de carapaça : esta não produz cera e, normalmente, possui uma coloração marrom, possibilitando que ela se camufle em galhos e folhas de plantas. Os vegetais atingidos apresentam protuberâncias parecidas com escamas, que crescem a medida que o animal muda de tamanho.

: esta não produz cera e, normalmente, possui uma coloração marrom, possibilitando que ela se camufle em galhos e folhas de plantas. Os vegetais atingidos apresentam protuberâncias parecidas com escamas, que crescem a medida que o animal muda de tamanho. Cochonilha de carapaça esbranquiçada: se assemelham a conchas e alguns dizem que parecem búzios.

No Brasil, os tipos de cochonilha mais comuns são as espécies que pertencem às famílias Diaspididae, Pseudococcidae e Coccidae. Conforme a especialista, as da Ortheziidae são mais facilmente reconhecidas por pessoas sem conhecimento especializado sobre o inseto.

O que é cochonilha nas plantas?

O inseto age nas plantas como uma espécie de praga que prejudica o crescimento, floração, e pode até levar a morte do organismo. Algumas espécies de cochonilhas preferem atuar principalmente nos brotos e folhas das plantações.

O honeydew, liberado pelo inseto na superfície das folhas, além de atrair formigas é responsável pelo aparecimento do fungo conhecido como fumagina. Ele se instaura nas plantas como se fosse uma sujeira, mas gradualmente vai enfraquecendo o vegetal.

Um exemplo de organismo que é frequentemente infestado pela praga é a suculenta popularmente conhecida como “nove horas”, que, conforme conta a agrônoma, é a planta com maior incidência da cochonilha farinhenta. Outro exemplo mencionado são as cactáceas, suscetíveis à cochonilha de carapaça.

Plantas mais velhas, com infestação já estabelecidas do inseto, terão redução no crescimento. Por exemplo, caso produza flores, a floração será reduzida ou nem irá florar. Em exemplares mais jovens, é possível que o vegetal morra.

Legenda: Em plantas que produzem flores, o inseto pode reduzir a floração ou até mesmo não permitir que ela ocorra Foto: Shutterstock

Érica Calvet lista os principais cuidados que se deve ter para evitar o aparecimento de cochonilha. São eles:

Adequar a quantidade de água às necessidades específicas para cada planta;

Observar a necessidade de irrigação do solo;

Monitorar as plantas durante a época de chuvas.

Plantas bem adubadas e sem formigas são mais saudáveis e menos suscetíveis a presença de pragas que podem provocar o enfraquecimento delas.

Cochonilha branca

A cochonilha branca é a cochonilha farinhenta. Ela tem como principal característica a produção de cera pelo corpo. A quantidade, forma e textura dessa substância variam. As fêmeas adultas são sésseis — organismos que não se locomovem sozinhos.

A engenheira agrônoma detalha que, no primeiro estágio de vida delas, após a eclosão, a ninfa se desloca escolhendo uma área afastada da mãe. Em seguida, ela insere o próprio estilete e se fixa, ficando o resto da vida nesse mesmo local.

Como eliminar e tratamento

Para exterminar o inseto, a profissional indica que o ideal é procurar um especialista para identificar qual tipo está provocando a suposta infestação. Determinar qual espécie é responsável pelo caso e se é maléfica para a planta é importante, já que existem outros animais que são semelhantes à cochonilha, mas não são prejudiciais. A engenheira cita o exemplo de uma espécie de joaninha que pode ser confundida com ela, mas, na verdade, auxilia no combate às pragas.

Outra atitude útil para extinguir o bicho é controlar a proliferação de formigas em áreas próximas ao vegetal afetado, já que ambos os insetos costumam atuar associadamente. Então, ao eliminar as responsáveis pela proteção das cochonilhas, elas ficarão menos resistentes e mais fáceis de exterminar.

A especialista aconselha ainda que seja realizado um monitoramento constante das plantas. Regiões como a parte debaixo das folhas e os galhos também devem ser verificados com intuito de identificar infecções ainda no início — período em que é mais fácil acabar com a infestação.

Legenda: Para identificar uma infestação no início é necessário verificar regiões mais escondidas, como a parte debaixo das folhas e os galhos das plantas Foto: Shutterstock

Érica Calvet frisa também que para evitar a proliferação desse tipo de praga é necessário tomar os devidos cuidados com o manejo do vegetal, oferecendo irrigação e adubação adequados - já que o desequilíbrio desses fatores pode favorecer o aparecimento das cochonilhas.

Remédio caseiro para cochonilha

Caso a infestação dos animais esteja localizada em poucas plantas, é possível eliminá-la através da limpeza e remoção das áreas afetadas com sabão neutro 5%, delicadamente, sem lesionar o vegetal.

Outra opção para se livrar da cochonilha é o uso de caldas naturais. Um exemplo delas é de pimenta, indicada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). No entanto, como destaca a especialista, é preciso considerar que mesmo sendo de origem natural, esses produtos podem afetar o ser humano.

Calda de pimenta

Ingredientes

100g de pimenta-do-reino moída

100g de alho triturado

2l de álcool

50g de sabão

1l de água quente

Modo de preparo

O preparo da calda de pimenta é dividido em quatro etapas. São elas:

Extrato de pimenta: em um recipiente de vidro com tampa, misture os 100g de pimenta-do-reino moída com um litro de álcool. Deixe repousar por sete dias.

em um recipiente de vidro com tampa, misture os 100g de pimenta-do-reino moída com um litro de álcool. Deixe repousar por sete dias. Extrato de alho: em um recipiente de vidro com tampa, misture os 100g de alho triturado com um litro de álcool. Deixe repousar por sete dias.

em um recipiente de vidro com tampa, misture os 100g de alho triturado com um litro de álcool. Deixe repousar por sete dias. Solução de sabão: dissolva 50g de sabão em um litro de água quente. (Substância só deve ser preparada no dia em que for realizada a aplicação na planta).

dissolva 50g de sabão em um litro de água quente. (Substância só deve ser preparada no dia em que for realizada a aplicação na planta). Calda de pimenta: misture 200ml de extrato de pimenta-do-reino e 100ml do de alho coado em um litro de solução de sabão. Em seguida, complete o volume com água para 20l.

Aplicação

Faça duas aplicações com intervalo de cinco dias entre elas.

Perguntas frequentes

O que causa cochonilha nas plantas?

O aparecimento de cochonilhas nas plantas é provocado, principalmente, por erros na hora do manejo. Irrigações abundantes e adubação nitrogenada são as principais razões para a presença da praga nas plantações.

A engenheira agrônoma alerta para a necessidade de atenção ao cuidado das plantas, pois, todo e qualquer manuseio errado pode causar estresse e uma série de eventos fisiológicos possíveis.

Legenda: Organismo suga a seiva das plantas e é encontrado em folhas, galhos e nas raízes Foto: Shutterstock

Como preparar fumo de rolo para as plantas?

Érica Calvet alerta que é necessário tomar cuidado com o uso do fumo de rolo para combater cochonilhas, pois, segundo ela, apesar de ser eficiente contra a praga, deve ser evitado, principalmente porque contém nicotina. A substância é tóxica tanto para os humanos, quanto para alguns insetos, como abelhas e cochonilhas. A especialista frisa ainda que o modelo de extermínio não é permitido na agricultura orgânica.

Abaixo, confira o passo a passo para fazer a calda de fumo, conforme orientações fornecidas pela Embrapa, no material “Controle Alternativo de Pragas e Doenças das Plantas”.

Calda de fumo

Ingredientes

Meio palmo de fumo de corda

1 litro de água

1 litro de água quente

1 xícara (café) de álcool

1 colher (sopa) de sabão de coco raspado

Recipiente de vidro com tampa

Modo de preparo da calda de fumo

Pique meio palmo de fumo de corda e coloque-o em 1 litro de água com 1 xícara (café) de álcool;

Deixe de molho por 24 horas;

Depois, coe e guarde a calda num vidro que receberá tampa e um rótulo identificando o que tem dentro.

Água de sabão

Misture 1 colher (sopa) de sabão de coco raspado em 1 litro de água quente;

Agite até dissolver;

Guarde num vidro que receberá tampa e um rótulo identificando o que tem dentro.

Aplicação

Na hora de usar, misture a calda de fumo com a água de sabão;

Coloque 5 colheres (sopa) da calda de fumo em 1 litro de água e misture com 1 litro da água de sabão;

Pulverize ou regue as plantas com essa mistura, procurando molhar bem, principalmente por baixo das folhas. Use um pulverizador costal (de mochila), se tiver.

*Érica Costa Calvet é engenheira agrônoma graduada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), mestre e doutora em Entomologia Agrícola pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Possui especialidade em acarologia agrícola, atuando como docente na UFC nas disciplinas de Entomologia agrícola, acarologia agrícola e manejo integrado de pragas.