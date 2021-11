Plantas de sombra: tipos, cuidados e como manter em casa

Já parou para pensar que gostaria de trazer mais da natureza para dentro de casa? Esse é um dos pensamentos que talvez passem pela cabeça dos que optam por trazer as famosas plantas de sombra para ornamentação de ambientes. De diferentes espécies e tipos, elas são aquelas que se dão bem em locais fechados, com a presença de menos luz solar e ar livre.

Com adaptação simples a ambientes internos, como apartamentos e escritórios, elas são conhecidas popularmente, como é caso das samambaias, zamioculcas, lírio da paz e até mesmo espadas de São Jorge. Apesar de simples, no entanto, elas também demandam cuidados específicos para o cultivo.

Pelo menos é isso que explica a bióloga Rayane de Tasso, que conta como as plantas de sombra se comportam na natureza. "Essas plantas de sombra conseguem se desenvolver em ambientes sombreados, como, por exemplo, o interior das florestas ou espaços sem iluminação solar direta. Exatamente por isso, algumas dessas espécies de plantas podem ser mantidas em ambientes fechados", revela.

Entre as mais conhecidas desse tipo estão:

Dracaena sp. (Espada-de-São-Jorge)

Aglaonema sp.

Epipremnum sp. (Jiboia)

Spathiphyllum wallisii (Lírio-da-paz)

Anthurium sp. (Antúrio)

Zamioculcas sp.

Como cuidar e cultivar

Localização

Para estas plantas, que crescem bem em ambientes de baixa luminosidade, é importante não deixar o vaso em locais que recebam luz direta, como de frente para janelas, por exemplo. "Um dos cuidados principais para manter sua planta de sombra é evitar a exposição direta a luz solar. Então, evite sempre deixar o vaso de plantas em janelas com muita incidência de luz solar", esclarece Rayane

Caso o interesse seja utilizá-las em varandas, também é preciso redobrar o cuidado. Procure posicioná-las em cantos de sombra, além de estar sempre com atenção a espaços que não corram o risco de ficarem muito quentes ou secos.

Medida de água

Por conta do armazenamento próprio de água, as plantas de sombra não precisam ser regadas com tanta frequência. Entretanto, cada espécie possui um guia de cuidados específicos, sendo crucial conhecer a planta escolhida, com o intuito claro de observar quantas vezes na semana ela deve ser molhada.

Legenda: A Espada-de-São-Jorge é um dos destaques entre as plantas de sombra, encontradas facilmente nos jardins de propriedades Foto: Shutterstock

"É necessário regar, mas ter cuidado com a rega excessiva, por isso a atenção. Em geral, as plantas de sombra tem essa capacidade de armazenar água em seu interior e não requerem água em excesso. Recomendo que verifique sempre sua planta e regue quando o substrato/solo estiver seco", pontua a bióloga.

Temperatura

Aqui, a dica é certeira: não coloque a sua planta de sombra de ambiente interno em áreas de contato com o ar-condicionado.

Essa recomendação é feita, pois, elas podem sofrer queimaduras e ressecarem, apresentando aspecto de amareladas, algo não comum em plantas saudáveis.

Atenção à luz

Com a boa adaptação a ambientes com baixa luminosidade ou luz artificial, não custa relembrar sempre que estas plantas não se dão bem com incidência solar direta. Ainda assim, algumas delas resistem à períodos de seca.

Nesse sentido, Rayane de Tasso lembra que a exposição será crucial. "É importante saber que, no caso das plantas de sombra, ela pode ficar na varanda, mas não pode estar recebendo luz solar diretamente. Apenas um pouco de luz natural, então adequado é que seja uma iluminação solar indireta", reforça.

Plantas de meia-sombra

Assim como as plantas de sombra, as de meia-sombra também precisam de menos exposição ao sol, mas de forma diferenciada. O recomendado, segundo aponta a bióloga Rayane de Tasso, é que elas permaneçam no sol apenas três horas por dia.

Ao longo do dia, após a exposição, elas podem ficar alocadas sob a luz indireta, se desenvolvendo de forma natural e saudável. O ideal é que elas sejam cultivadas em vasos, jardins, canteiros ou varandas.

Legenda: As samambaias, popularmente conhecidas para ornamentação do Brasil, são consideradas tando de sombra como de meia sombra Foto: Shutterstock

Segundo Rayane, algumas plantas são citadas como principais exemplos dessa categoria. São elas a Monstera deliciosa, chamada popularmente de 'Costela de Adão', a Maranta sp., a Begonia sp e as Samambaias. Essas últimas, inclusive, também são comumente consideradas plantas de sombra.

Locais para plantas de sombra

Pensar em plantas de sombra também é analisar quais os espaços são mais adequados para recebê-las. Assim como ocorre com as outras, existe a importância de entender como ela se comportará em diferentes cenários. "O vaso mais adequado, por exemplo, deve considerar as dimensões da planta, principalmente raízes, permitindo o pleno desenvolvimento da planta. Além disso, o espaço disponível na casa ou apartamento", diz Rayane.

Quando o interesse é o de colocá-las na varanda, todo cuidado é pouco. Elas só se dão bem nesse cenário quando estão recebendo luz solar diretamente. Por conta disso, a bióloga lembra de cara que essas espécies são especiais para os famosos jardins de inverno, considerando que os cuidados já citados sejam mantidos.

Por fim, ela cita os jardins verticais. "Eles são conhecidos por incluírem várias espécies e também gosto de citar que a folhagem dá um destaque especial para um jardim vertical. Uma das plantas que mais se adapta à posição vertical, sem dúvidas, são as espécies de samambaias, que já citamos aqui", expõe.

Além delas, ela cita, dando dicas para quem quer escolher em casa: Aráceas, como Costela de Adão, ou, ainda, Marantas ou Antúrios.

*Rayane de Tasso Moreira Ribeiro é Bióloga (UFC), Mestra (USP), Doutora e Pós-Doutora em Botânica (UFRPE). Além disso, é professora (Seduc-CE) e Assistente da Iniciativa de Guias de Campo do Museu Field de História Natural (Keller Science Action Center, Chicago, EUA).