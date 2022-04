Receitas para Sexta-Feira Santa: confira 8 opções para o almoço

Para os católicos, a Sexta-Feira da Paixão, celebrada neste dia 15 de abril, é um dia reservado para a abstinência, data em que é comum evitar o consumo de carne vermelha e de frango. Com esse ato, os fiéis acreditam estarem relembrando o sofrimento e o derramamento do sangue de Jesus Cristo, que passou pela Via Sacra nesse dia, quando foi crucificado e morto.

Baseado na tradição, o Diário do Nordeste separou oito opções de receitas que utilizam pescados como principal ingrediente.

1. Bolinhos de Bacalhau Legenda: Sirva com açorda, ou com arroz de tomate, e sempre com a uma salada de alface e cebola bem temperada Foto: Shutterstock Ingredientes

3 copos americanos de batatas cozidas e esmagadas

2 copos americanos de bacalhau cozido e moído

1 cebola média ralada

2 ovos inteiros ligeiramente batidos

2 colheres de sopa de sala picadinha

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo

Junte tudo, amasse com a colher até estar bem ligado, sem bater demasiado.

Molde os bolinhos com duas colheres de sopa e frite em óleo bem quente.

​Sirva com açorda, ou com arroz de tomate, e sempre com a uma salada de alface e cebola bem temperada com azeite e vinagre de arroz.

2. Bacalhau Dourado Legenda: Prato é uma opção livre de carne vermelha Foto: Shutterstock Ingredientes 500g de bacalhau do porto 1 cebola picada em rodelas 200g de batatas inglesas cozidas cortadas em quatro, no sentido do comprimento 200g de brócolis, cozido em água com sal a gosto 2 dentes de alho picados (fritos) Azeitona preta a gosto 200ml de azeite de oliva extra virgem Modo de preparo Para retirar o sal do bacalhau, deixe de molho, na geladeira, coloque dois a dois, trocando a água duas vezes ao dia. Em uma travessa, coloque a cebola, os lombos de bacalhau e, em um dos lados, as batatas. Regue com azeite e leve ao forno médio por 30 minutos. Depois, aumente para a temperatura máxima e deixe até o peixe dourar. Retire do fogo, coloque os brócolis cozidos, do outro lado da travessa, sal pique alho torrado e azeitona. Sirva! 3. Lagosta ensopada Legenda: Sirva com arroz branco Foto: Shutterstock Ingredientes 2kg de lagosta 2 colheres (sopa) de óleo 1 cebola media picada 6 tomates sem pele e sem sementes 4 cebolinhas verdes picadas 3 talos de alfavaca Sal a gosto Modo de preparo Leve a lagosta ao fogo com bastante água e sal para cozinhar. Quando estiver vermelha, retire do fogo. Ainda quente, retire a casca com cuidado e reserve-as. Retire a tripa. Desfie a carne da lagosta em tiras grossas e reserve. Numa panela, coloque o óleo e refogue a cebola e o tomate com a cebolinha e a alfavaca. Tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por 15 minutos. Junte a lagosta, misture e cozinhe mais alguns minutos para aquecê-las. Tempere. Retire do fogo e arrume o refogado na casca da lagosta reservada. Sirva com arroz branco. 4. Lagosta ao creme Legenda: Receita é uma opção livre de carne vermelha Foto: Shutterstock Ingredientes

1 lagosta pequena

300g de pão branco

100ml de azeite

5 dentes de alho

1 folha pequena de louro

1 ponta de malagueta

1 cebola grande

2 ovos

Água quanto baste

​​Salsinha para decorar