Programação da Semana Santa: veja quando é feriado e o significado do período

Durante a Semana Santa é considerado feriado nacional somente a Sexta-feita Santa, conforme o art. 2º, da Lei Federal nº 9.093. Na data, que neste ano acontece em 15 de abril, as religiões cristãs relembram a morte de Jesus na cruz, representado pela Paixão de Cristo.

A época marca os últimos setes dias da Quaresma — período iniciado na quarta-feira de Cinzas, último dia do Carnaval, em que católicos se dedicam à penitência em preparação para a Páscoa.

O que é a Semana Santa?

Conforme a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Semana Santa começa no Domingo de Ramos, que neste ano aconteceu em 10 de abril, e se estende até o Domingo de Páscoa, em 17 de abril.

Saiba mais Ceará Domingo de ramos: entenda os simbolismos da data

O período é considerado a época mais importante do ano litúrgico e celebra a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Em cada dia a Igreja Católica relembra os últimos dias de vida do Filho de Deus.

Domingo de Ramos

Esse dia abre as celebrações da Semana Santa. Segundo a CNBB, a data relembra a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, poucos dias antes de ser morto. Na ocasião, ele foi recebido pela população, que usou ramos de árvores e folhas de palmeira para cobrir o chão por onde Jesus passaria montado em um jumento.

A chegada despertou desconfiança e medo de sacerdotes, que começaram uma trama para condená-lo a morte.

Segunda-feira Santa

A seis dias da Páscoa, Jesus chega a Betânia para fazer a última visita aos amigos. No período, Ele anuncia que Sua hora havia chegado. Nesse dia, o Evangelho segundo São João é proclamado durante a missa.

Terça-feira Santa

A mensagem central desse dia passa pela Última Ceia. Conforme a CNBB, Cristo sente, na entrega, que fez a “glorificação de Deus”, ainda que encontre no caminho a covardia e o desamor. No Evangelho lido na data na Igreja Católica, há uma antecipação da Quinta-feira Santa, em que Jesus anuncia a traição de Judas e as fraquezas de Pedro.

Quarta-feira Santa

Nesse dia é relembrado o encontro entre a Mãe e o Filho, quando homens saem com a imagem de Nosso Senhor dos Passos e as mulheres, com Nossa Senhora das Dores. No catolicismo, o padre proclama o célebre “Sermão das Sete Palavras”, fazendo uma reflexão, que chama os fiéis à conversão e à penitência.

Quinta-feira Santa

Conforme a tradição cristã, nesse dia aconteceu a Santa Ceia, quando Jesus, na véspera de ser morto, “durante a refeição, tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: ‘Tomai e comei, isto é meu corpo’", conta a Bíblia. Também foi nesse dia que Ele lavou os pés dos discípulos, ensinando sobre humildade.

Ao fim do jantar, Judas saiu para entregar Jesus às autoridades. Após cantarem um hino e orarem, guardas chegaram para prender Jesus, que foi levado para a casa do sumo-sacerdote para ser julgado.

A missa celebra a Ceia do Senhor. Também são realizadas as cerimônias litúrgicas da bênção dos santos óleos — do Crista, dos Catecúmenos e dos enfermos — e de lava-pés.

Sexta-feira Santa

Após ser interrogado, espancado e chicoteado, Jesus Cristo morre crucificado. Guarda romanos colocaram uma coroa de espinhos na cabeça Dele, crucificado por volta de 12h, ao lado de dois ladrões. Às 15h, Cristo morreu e foi sepultado em um lugar próximo.

A Via-Sacra representa o caminho de Jesus até a crucificação e morte, com 14 estações da Via-Crucis.

Sábado Santo

Neste dia, conforme a tradição cristã, Jesus está no sepulcro, que foi lacrado com uma pedra e soldados romanos guardavam a entrada do local, para evitar que o corpo fosse roubado.

A igreja realiza a vigília pascal, junto ao sepulcro de Cristo, meditando a morte Dele. À noite, uma celebração de bênção do fogo acende a fogueira e as velas do Círio Pascal, que representa Cristo Ressuscitado. Em seguida, a Páscoa é proclamada.

Também há tradição da 'queima de Judas' nesse dia.

Domingo de Páscoa

O Domingo da Ressurreição é o dia mais importante da Semana Santa, conforme a CNBB. É nessa data que o cristianismo celebra a ressurreição de Jesus Cristo ao mundo dos vivos. 'Páscoa' significa a passagem da escravidão para a liberdade. É o dia mais santo para a Igreja Catálica.