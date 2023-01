Pastel de forno com ricota: saiba como preparar

Avaliação da receita Nota: 0,00 (0 avaliações) Região brasileira Categoria lanche, petisco Total 45 min Palavra-chave crocante, delicioso

O pastel é um alimento típico da culinária brasileira, derivado do "rolhinho primavera", da culinária chinesa. Aprenda a fazer o pastel de forno com ricota, que não precisa ser cozinhado no óleo.

Pastel de forno com ricota

Ingredientes

100g de ricota fresca

1/2 xícara de manteiga em temperatura ambiente

1 e 1/2 xícara de farinha de trigo

Para o recheio: 2 xícaras de queijo minas fresco picado

Para o recheio: 4 colheres (sopa) de salsinha picada

Para o recheio: 1 colher (sopa) de cebolinha verde picada

Para o recheio: 1 gema, sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

1 Misture muito bem todos os ingredientes, até obter a massa. Leve à geladeira por pelo menos 30 minutos. 2 Modo de preparo do recheio: misture os ingredientes do recheio muito bem e utilize uma colher de chá para colocar em cada pastel.