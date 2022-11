3 receitas com ovos simples de fazer

O ovo é um alimento rico em ferro, zinco, fósforo e potássio, sendo uma fonte de proteína. Ele ainda ajuda a dar energia para o corpo e contribui para atenuar as manifestações associadas à Covid-19.

O Diário do Nordeste organizou uma lista com três receitas preparadas. Dentre elas estão: ovo mexido, estrelado e omelete de espinafre.

Confira receitas com ovos

1. Ovo estrelado

Essa receita é uma das opções mais apreciadas no café matinal, sendo prática e rápida de fazer. No entanto, também pode complementar a refeição do almoço ou jantar.

INGREDIENTES

1 ovo

Azeite

Sal a gosto

Modo de preparo: veja como fazer a receita de ovo estrelado.

2. Ovo mexido

Essa é uma receita fácil e deliciosa, podendo ser consumida em qualquer refeição do dia. A fonte de proteína ainda pode rechear torradas, pães e tapiocas.

INGREDIENTES

2 ovos

Azeite a gosto

Sal a gosto

Modo de preparo: veja como fazer a receita de ovo mexido.

3. Omelete de espinafre

Omelete de espinafre é um prato simples e saudável que pode servir no café da manhã, almoço e jantar. O alimento é nutritivo e versátil, além de ajudar a complementar qualquer refeição.

INGREDIENTES

3 ovos

1/2 maço de espinafre

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

1 dente de alho

Sal a gosto

Modo de preparo: veja como fazer a receita de omelete de espinafre.