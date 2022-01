Do ovo ao salmão: confira lista de alimentos que podem ajudar na recuperação da Covid-19

Eu não sei para vocês, mas, para mim, cuidar da alimentação é um desafio constante. Buscar uma dieta equilibrada, planejar refeições e balancear tudo estão sempre nas minhas metas semanais. Porém, quando veio o diagnóstico positivo para a Covid-19 eu parei para pensar e me perguntei, por muitas vezes: será que devo comer isso? Ou será que isso vai me ajudar a recuperar mais rápido?

Pensando nessa minha realidade bem recente, resolvi estrear esse espaço mostrando quais alimentos podem ajudar na recuperação da Covid-19 e quais os benefícios que consumi-los vai trazer. A seguir, trago um pouco do papo com uma nutricionista que aponta que dietas ricas em alimentos com propriedade anti-inflamatórias vão fortalecer o sistema imune e podem gerar bons resultados.

Aproveito para convidá-lo também a acompanhar essa coluna. Vou trazer por aqui assuntos de saúde, qualidade de vida, alimentação, atividades física e bem-estar. Toda quarta terá um post novo!

Alimentos com propriedades anti-inflamatórias

A nutricionista Lorena Araújo explica que a inflamação desempenha um papel fundamental na Covid-19, por isso, é importante controlá-la e tratamentos anti-inflamatórios podem ser fortes aliados. Segundo ela, há evidências na literatura de que os alimentos e nutrientes afetam o funcionamento do sistema imunológico.

“Antes de tudo, é importante a gente entender que após a contaminação pelo SARS-CoV-2, o hospedeiro pode desenvolver níveis elevados de resposta inflamatória devido à tempestade de citocinas pró-inflamatórias que o vírus desencadeia”, explica.

A aposta então, para esse período, é em uma alimentação que priorize a ingestão alta de frutas, vegetais, legumes, azeites, grãos inteiros, nozes e gorduras monoinsaturadas. Lorena destaca ainda que o paciente deve consumir em baixa quantidade alimentos ricos em açúcar, alimentos industrializados, carnes processadas e vermelha.

O que não deve faltar na dieta

Legenda: Alimentos fontes de Zinco como as amêndoas também devem ser priorizados Foto: Shutterstock

A nutricionista reuniu uma lista com quatro grupos de alimentos que são promissores durante o período de contaminação da Covid-19. Ela explica que esses alimentos podem “prevenir ou atenuar as manifestações inflamatórias associadas ao coronavírus”.

A lista inclui alimentos com nutrientes como vitamina C, vitamina D, Vitamina E e zinco, que segundo a profissional, podem atuar modulando a resposta inflamatória, colaborando para o bom funcionamento do sistema imunológico e melhora da saúde intestinal.

“Consequentemente, isso pode vir a diminuir os riscos do desenvolvimento de complicações e infecções mais graves. Porém, é importante a gente reforçar que nada é 100% garantido”, completa Lorena.