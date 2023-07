Xuxa diz que que Marlene Mattos interferia no namoro com Senna: ‘infernizava minha vida com ele’

No terceiro episódio de “Xuxa, o Documentário”, já disponível no Globoplay, Xuxa relembrou o namoro com Ayrton Senna, que durou 1 ano e 10 meses. Segundo a apresentadora, Marlene Mattos, empresária dela na época, interferia no romance.

“Ela infernizava minha vida com ele. Dizia que não era para ficar com ele, que era para escolher entre meu trabalho e ele... Ela infernizava. Cada vez que eu ficava com ele, já sabia que no dia seguinte ia ter um dia horrível, de cão”, iniciou Xuxa.

“Eu tinha a Marlene no meio, que não suportou a ideia, a ponto de dizer que eu tinha que escolher o trabalho ou ele. E eu escolhi o trabalho”, acrescentou.

"Xuxa foi o grande amor do Ayrton", diz irmã de piloto

Ainda na série documental, Viviane Senna, irmã de Ayrton, afirmou que Xuxa foi o grande amor da vida do irmão. “Sabe aqueles amores que acontecem uma vez na vida? Que eu chamo de paixão fulminante. Eu diria que a Xuxa foi o grande amor do Ayrton. Eu não acho, tenho certeza porque acompanhei”, afirmou ela.

No documentário, é possível ver imagens de Xuxa no velório de Senna. Na época, o piloto namorava Adriane Galisteu, mas a família ainda era bem próxima da apresentadora da Globo.

A própria Xuxa conta na série que estava há um ano sem falar com Ayrton quando ele morreu.