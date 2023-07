Sasha Meneghel completa 25 anos e se prepara para lançar grife própria

Sasha Meneghel, filha de Xuxa e de Luciano Szafir, completa 25 anos nesta sexta-feira (28). Ela irá comemorar a data, segundo o Gshow, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde casou com o músico João Figueiredo, em 2021, ao lado da família e amigos.

Apesar da pouca idade, Sasha se mostra madura e trilha uma carreira de sucesso, assim como a mãe. Além de modelo, ela, que é estilista, está se planejando para lançar a própria grife em 2024.

“Trabalho no desenvolvimento da minha própria marca de roupas. É algo que tenho muita vontade de fazer há algum tempo e tem sido um processo enriquecedor”, disse, em entrevista ao Gshow.

Homenagens

Nas redes sociais, Sasha foi homenageada pelos pais. “Meu orgulho, amor de todas as minhas vidas. Você me faz a pessoa mais feliz cada vez que você sorrir… Sua alegria é meu maior presente! E hoje eu queria te presentear com algo, mas nunca será digno de tanta gentileza, carinho e beleza que possui. Você é simplesmente linda por dentro e por fora… o que peço é que Deus te dê saúde e muitos momentos lindos ao lado do João”, escreveu Xuxa.

“Tenho tanto orgulho da mulher que se tornou que não cabe dentro de mim. Te desejo toda saúde do mundo, e que conquiste todos os seus sonhos sempre”, escreveu Luciano Szafir na legenda de uma sequência de fotos da filha em diferentes fases da vida.