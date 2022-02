Whindersson Nunes pede desculpas ao pai de Luísa Sonza por comentários da mãe

Após comentários polêmicos de Valdenice Nunes sobre as famílias de Luísa Sonza e Maria Lina Deggan, o humorista Whindersson Nunes decidiu pedir desculpas publicamente ao pai da cantora em rede social. O piauiense deixou um comentário em post de Cézar Sonza no qual o empresário fala sobre a situação constrangedora..

"Seu Cézar, mil desculpas por isso, e por todo o transtorno até hoje. Perdão, mesmo, por tudo o que eu causei e causo, isso não vai mais acontecer. Perdão, mesmo", declarou Whindersson em postagem no Instagram.

Veja postagem:

A mãe de Whindersson falou sobre os relacionamentos do filho durante conversa no podcast IelCast. Ela, no entanto, admitiu que não aprovava especialmente a família da cantora.

"Quando cheguei na segunda vez, agora da segunda [Maria Lina], ele foi me mostrar a casa, me perguntou se gostei. Eu disse: 'Gostei. Acontece, meu filho, que você só mudou de sobrenome. A família é pior do que a da primeira [Luísa Sonza]. Ele, então: 'Mãe, pelo amor de Deus, a senhora já diz isso. Eu namoro com ela, não é com a família, não'. Eu respondi: 'Quem aceita a mulher, aceita a família todinha'. Mas mudei, fiquei com medo de ele ficar com raiva e eu estava na casa dele. Tive que procurar o meu lugar'", disse ela.

"Morto de vergonha", comentou piauiense

Whindersson recorreu ao Twitter para comentar as declarações da mãe e disse que estava "morto de vergonha". O humorista ainda fez um comentário, mais longo, no Instagram, em um post do perfil de Hugo Gloss repercutindo a entrevista da mãe.

"Eu já falei pra minha mãe que o maior pesadelo da minha vida era familiar se metendo na minha vida na internet, e pela primeira vez isso tá acontecendo. Mas não vai mais acontecer, essa entrevista não vai sair, e eu vou fazer o máximo pra ninguém se prejudicar mais com esse tipo de coisa, desculpa todo mundo, não sei onde enfio a cara, tô morto de vergonha", ressaltou o humorista.

A mãe de Whindersson acabou se desculpando publicamente por meio de comunicado oficial emitido em suas. Confira abaixo:

"A assessoria de Imprensa de Valdenice Nunes informa, aos amigos e todos que a acompanham. Muitos sabem do seu jeito de ser, principalmente quando se trata dos seus filhos. Muitas das vezes ela acaba reagindo na emoção e no impulso, o que pode machucar algumas pessoas.

Na sua participação do Podcast Ielcast, no qual foi uma conversa bem divertida e descontraída, acabou fazendo alguns comentários que podem ter machucado algumas

pessoas. No meio de um turbilhão de coisas, ela acabou falando de uma maneira que pode magoar e entristecer. Ela gostaria de pedir desculpas se de alguma forma ofendeu

alguém e quer deixar claro que sempre recebeu e recebe de braços abertos todas as pessoas que de algum modo se relacionam com sua família.

Val é mãe, criou quatro filhos com a ajuda de seu esposo e também de Deus. E quer sempre estar protegendo eles em qualquer coisa que façam. Dando apoio, carinho e sempre muito amor. E seu coração de mãe sempre fala mais alto e isso faz parte dela".