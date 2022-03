Vyni revela desejo de fazer shows de humor pelo Brasil após sair do BBB 22: 'se Deus quiser'

Oitavo eliminado do BBB 22, na noite dessa terça-feira (15), o cearense Vinicius revelou no Bate-Papo BBB que um dos planos fora do reality é viajar o Brasil com shows de humor.

O bacharel em Direito diz que as suas sátiras são inspiradas em fatos do próprio cotidiano, sobretudo de de "momentos mais tristes" para tirar o riso de quem sofre com os mesmos dilemas.

"Daquilo que eu sofria, dos momentos mais tristes da minha vida, sempre fazendo uma piada. Sempre pegar aquele momento mais difícil, que com certeza não é difícil só para mim, e fazer daquilo alegria. Fazer com que as pessoas que sofrem com aquilo deem risada", conta.

Vyni conta que o apelido de "influencer de baixa renda", como se autointitula nas redes, veio exatamente dessa realidade para "fazer a alegria das pessoas". "E, se Deus quiser, meu sonho era poder fazer show pelo Brasil todinho".

'Tabu'

Ainda durante o Bate-Papo BBB, o eliminado com 55,87% dos votos lembrou o momento em que revelou à família ser gay antes de ser confinado no jogo.

"Para a minha família, sentia que era tabu, não tinha verbalizado ainda. Sentia que talvez pudesse magoar, mesmo sabendo que me apoiariam e me amariam de todas as formas", explica. "E pensei: 'Não quero entrar no BBB com o peso de não ter sido completamente sincero com a minha família'. Como ser sincero com o Brasil sem ser com eles?", completa.