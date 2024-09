Virginia Fonseca volta ao hospital após alta com reação alérgica

A influenciadora digital Virginia Fonseca revelou, na manhã desta quinta-feira (12), que voltou ao hospital poucas horas após ter alta, ontem. A apresentadora explicou aos seguidores de suas redes sociais que teve uma reação alérgica.

“Eu sumi ontem porque eu vim para o hospital, gente. É que ontem eu continuei inchando muito. Eu estava tomando um antialérgico, mas eu continuava inchando", iniciou. "E aí eu comecei a sentir dificuldade para engolir. E a gente ficou com medo. Então, a gente teve que ir para o hospital. E aí meu dermatologista falou que tipo de alergia que era e que com o antialérgico que ele ia me passar, eu não poderia voltar para casa”.

Legenda: Virgínia mostra vermelhidão no rosto Foto: Reprodução/Instagram

Virginia ainda publicou fotos mostrando como estava, com o rosto e os braços bem avermelhados e o rosto muito inchado. “Agora eu estou uma princesa, mas olha como estava ontem”, escreveu ela em uma das imagens.

Virginia deu à luz o terceiro filho, José Leonardo, no último domingo (8), em Goiânia. Ele é fruto do relacionamento da influenciadora com o cantor Zé Felipe. Eles ainda são pais de Maria Flor e Maria Alice. Após o parto, Virginia seguiu no hospital devido a uma virose que havia pegado.