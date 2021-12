Virgínia Fonseca aparece de peruca rosa em festa de 30 milhões de seguidores; confira look

A influenciadora Virgínia Fonseca escolheu um look digno dos flashes na festa promovida por ela na noite de terça-feira (21), para comemorar a marca de 30 milhões de seguidores no Instagram e 10 milhões no YouTube. Com uma peruca rosa e um pijama de plumas, Virgínia chegou ao lado do esposo, Zé Felipe, e recepcionou os convidados do evento.

Entre eles, nomes como Lipe Ribeiro, Viih Tube, Deolane Bezerra, Mileide Mihaile, João Guilherme e Rico Melquíades foram alguns dos que mais chamaram atenção na entrada da festa.

Com o tema de festa do pijama, alguns dos convidados apostaram em roupas coloridas, enquanto outros foram para o caminho mais sexy, com baby dolls transparentes e muita renda.

Na estrutura, muito álcool foi disponibilizado aos presentes, assim como um buffet especial assinado por uma franquia famosa de restaurantes. Cantores como Luísa Sonza e Dennis DJ se apresentaram no palco.

Casais na festa

Alguns dos assuntos mais comentados nas redes sociais foram os envolvimentos entre os convidados. A influenciadora Kerline Cardoso e a youtuber Kéfera Buchmann, por exemplo, viraram o foco após beijarem durante uma live transmitida no Instagram.

Quem também chamou atenção foi Viih Tube e Lipe Ribeiro, que começaram um envolvimento ainda na Farofa da Gkay, aniversário da influenciadora Gessica Kayane realizado em Fortaleza.

Além deles, Bil Araújo e Marina Ferrari, participantes de 'A Fazenda 13' também chamaram atenção ao posarem juntos, como um casal, para os fotógrafos da festa de Virgínia.