‘Verdades Secretas’: 2ª temporada terá novo triângulo amoroso; veja trailer

A segunda temporada de ‘Verdades Secretas’ já tem data de estreia: 20 de outubro. A produção será “Original Globoplay”, segundo a TV Globo, e o primeiro episódio será transmitido às 21h30 em uma live na plataforma de streaming, aberta para não assinantes.

Veja o trailer

O episódio será comentado pelo elenco, que poderá interagir com o público. Encerrada a transmissão, a plataforma irá disponibilizar os 10 primeiros capítulos para assinantes.

Segundo Erick Brêtas, diretor de Produtos e Serviços Digitais da Globo, a "Globoplay tem a honra de ser a primeira plataforma a receber uma novela concebida originalmente para o streaming, com tudo o que isto traz de novas possibilidades artísticas para os nossos criadores. É um presente para os fãs do gênero e para todos os nossos assinantes”, afirma.

A história de 'Verdades Secretas'

Escrita novamente por Walcyr Carrasco, com direção artística de Amora Mautner, a novela volta ao “submundo escondido sob o glamour da moda, do luxo e do poder”.

A trama começa com a busca pela verdade sobre a morte de Alex (Rodrigo Lombardi).

Quem toma a frente da caçada pelo assassino é Giovanna (Ágatha Moreira), filha de Alex. Ela acredita que Angel (Camila Queiroz) matou seu pai e chega a contratar o investigador particular Cristiano (Romulo Estrela) para se aproximar da modelo e descobrir a verdade.

Na temporada, Cristiano, Angel e Giovanna acabam se envolvendo num triângulo amoroso cheio de conflitos e segredos, receita que levou a série ao sucesso em 2015.