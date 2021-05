Velório de Paulo Gustavo será no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, diz colunista

O corpo do ator Paulo Gustavo, vítima da Covid-19, será velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O pedido foi feito pela família do artista e atendido pelo governo do Rio, segundo informações do colunista Ancelmo Gois do jornal O Globo.

O velório será privativo aos familiares, seguindo os protocolos necessários por conta da pandemia do coronavírus.

Em comunicado da família e equipe médica do artista, a confirmação do falecimento se deu após relatórios recorrentes apontando quadro grave durante tratamento da doença.Conforme nota, a morte do carioca ocorreu às 21h12.

No domingo, a equipe médica relatou uma embolia gasosa disseminada no ator, que causou insuficiência cardíaca e lesões cerebrais.

MELHORA ANTES DE EXAMES

Paulo Gustavo foi internado ainda no dia 13 de março, em um hospital particular da Zona Sul no Rio de Janeiro, após testar positivo para o vírus. De início, as respostas aos cuidados médicos transcorriam bem, mas o artista precisou ser intubado para recorrer à ventilação mecânica.

Antes das informações sobre a piora na saúde, Paulo Gustavo chegou a interagir com o marido, o dermatologista Thales Bretas. O casal tem dois filhos, os pequenos Romeu e Gael.

Desde o anúncio da internação do ator, Bretas utiliza as redes sociais para pedir orações de fãs e seguidores, além de utilizar os perfis que possui como canais de atualização sobre o tratamento do artista.