Paulo Gustavo sofre embolia e tem nova piora no estado de saúde

O ator Paulo Gustavo teve nova piora no estado de saúde em meio ao tratamento de complicações causadas pela Covid-19. Conforme anúncio oficial, o artista apresentou embolia gasosa disseminada, insuficiência cardíaca e lesões cerebrais entre o domingo (2) e esta segunda-feira (3).

Ainda segundo as informações, os novos problemas teriam surgido após a constatação de uma fístula broncovenosa, que é configurada por uma abertura entre os pulmões e as veias.

O humorista deu entrada no hospital ainda no dia 13 de março, logo após resultado positivo para infecção pelo coronavírus. Já internado, foi intubação e também foi submetido a técnica ECMO, uma espécie de pulmão artificial, para aplacar os efeitos da doença.

Agora, na tarde desta segunda (3), a equipe de Paulo Gustavo enviou comunicado se posicionando sobre a atualização médica.

"Ontem à tarde, após redução dos sedativos e do bloqueador neuromuscular, o paciente acordou e interagiu bem com a equipe profissional e com o seu marido", informou a assessoria.

À noite, no entanto, segundo a nota, uma piora acentuada do nível de consciência e dos sinais vitais foi registrada quando novos exames foram encaminhados na unidade hospitalar. A situação clínica atual é definida como instável e de altíssima gravidade.

Melhora antes de exames

Pouco antes das informações sobre a piora na saúde, Paulo Gustavo chegou a interagir com o marido, o dermatologista Thales Bretas. O casal tem dois filhos, os pequenos Romeu e Gael.

Desde o anúncio da internação do ator, Bretas utiliza as redes sociais para pedir orações de fãs e seguidores, além de utilizar os perfis que possui como canais de atualização sobre o tratamento do artista.

Thales Bretas Marido de Paulo Gustavo Que saudade da sua presença tão forte e alegre! Tenho muita fé que voce vai melhorar logo, e eu vou estar firme te esperando!

"Volta logo para mim! Vamos viver mais sonhos", chegou a escrever em uma das publicações no Instagram. Por lá, inclusive, chegou a fazer campanha a favor da doação de sangue, logo após o marido ter recebido transfusão em meio aos procedimentos no hospital.

Tratamento contra a Covid

De início, o tratamento de Paulo Gustavo não aparentou grandes complicações em meio à Covid-19. No entanto, com o passar dos dias, a intubação do artista revelou desenvolvimentos negativos no corpo, segundo a equipe médica que o acompanha.

Agora, segundo publicação da revista Marie Claire, os especialistas estudam um novo procedimento cirúrgico para fechar a fissura aberta com a fístula. Porém, o impeditivo são os riscos, já que ele é definido como altíssimo.