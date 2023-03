Velório de Canisso, do Raimundos, acontece na quarta (15); evento é aberto ao público

O corpo de Canisso, baixista da banda Raimundos que morreu nesta segunda-feira (13) após sofrer um acidente doméstico, será velado em cerimônia aberta ao público em São Paulo na próxima quarta-feira (15). As informações são do portal Metrópoles.

O evento deve ocorrer das 10h às 16h no Ginásio José Corrêa, conhecido como Ginásio de Vôlei de Barueri. O enterro do músico também deve acontecer em São Paulo, estado natal do artista, nesta semana, mas as informações oficiais ainda não foram divulgadas.

ESPOSA E FILHOS DE CANISSO

Canisso deixa a esposa Adriana Toscano Vilhena, psicóloga, e dois filhos, Nina e Pedro Toscano. Nina não se pronunciou, mas está postando uma série de fotos do pai nos stories.

Já Pedro, declarou luto e disse: "Não tenho palavras para descrever o que estou sentindo. A sensação que eu nunca terminei de restaurar o carro dele, mas mesmo assim ele se orgulhava muito de mim".

CARREIRA DE CANISSO

Paulista, José Henrique Campos Pereira, o Canisso, teve mais de 35 anos de carreira com a Raimundos. A banda de rock foi formada em Brasília em 1987.

O grupo emplacou na história diversos hits nos anos 90 como "Eu Quero Ver o Oco", "Mulher de Fases" e "A Mais Pedida".