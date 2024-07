Veja tudo o que se sabe sobre a separação de Kate Middleton e Príncipe William em 2007

O príncipe William e a princesa Kate Middleton são um casal observado e celebrado em todo mundo. Recentemente, na biografia intitulada "Catherine, Princess of Wales" foi revelado que a história do casal quase chegou ao fim quando os dois ainda namoravam.

De acordo com o escritor Robert Jobson, na virada do ano de 2006 para 2007, quando o casal tinha cinco anos de relacionamento, William terminou com Kate por meio de uma ligação. "Em uma conversa de 30 minutos carregada de emoção, ambos reconheceram que estavam em 'páginas diferentes'. Foi um golpe devastador para Catherine, que se sentiu duplamente decepcionada por ter sido abandonada por telefone", detalha o escritor na biografia.

O livro relata que, após o término, o Príncipe se aventurou pelas noites da Inglaterra, indo para baladas e a ex-namorada foi viajar com a mãe para Dublin, depois viajar para Ibiza com amigas. No entanto, a separação não foi duradoura, dois meses depois o casal se reaproximou na festa a fantasia de um amigo e na mesma noite trocaram beijos. Desde então Kate e William não se desgrudaram mais.

Juntos há 13 anos, o casal real tem três filhos: George, de 10 anos, Charlotte, de 9 anos, e o caçula Louis, de 6 anos.