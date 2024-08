Veja qual a história de 'Ameaça Profunda' e qual é o monstro no filme da Tela Quente, na Globo

Estrelado por Kristen Stewart, 'Ameaça Profunda' é o longa-metragem da Tela Quente, desta segunda-feira (5), na TV Globo. O filme de terror se passa a 11 mil metros abaixo do mar, nas profundezas turvas da Fossa das Marianas, e causa a sensação de claustrofobia para os telespectadores e personagens.

Veja também Zoeira Kanye West lança nova música que cita Taylor Swift; veja mais Zoeira Atriz Ana Hikari, que está na novela 'Família é Tudo', questiona a monogamia

A trama conta a história da tripulação lidando com um desastre natural que acaba com a proteção de metal da nave. O ponto de virada, ou plot twist, no enredo ocorre quando o monstro surge.

Monstro Cthulhu

William Eubank, diretor da obra, confirmou posteriormente que a identidade do monstro, que se chama Cthulhu.

A primeira aparição do monstro foi em 'O Chamado de Cthulhu', conto de 1928, criado por H.P. Lovecraft.

Embora tenha a inspiração no autor, 'Ameaça Profunda' não é uma adaptação.

No conto, o monstro hiberna sob o oceano e um titã tentacular, com um corpo massivo. Semelhante ao filme, o Cthulhu também tem asas. Eubank, no entanto, não confirma no longa que o mostro é o mesmo de Lovecraft.

SINOPSE DE "Ameaça Profunda"

Criaturas misteriosas aterrorizam os tripulantes de um laboratório subaquático a 11 mil metros de profundidade. Eles são obrigados a caminhar nas profundezas marítimas, com quantidade insuficiente de oxigênio, para tentar sobreviver.

Veja trailer de 'Ameaça Profunda'

FICHA TÉCNICA DE "Ameaça Profunda"