Veja 10 mensagens de retrospectiva em 2023 para compartilhar com amigos e familiares

A chegada do fim de ano é uma boa oportunidade para separar um momento de reflexão sobre o que foi vivido ao longo de 2023. Além dos desafios enfrentados e dos aprendizados adquiridos, é importante refletir sobre quem foram as pessoas que estiveram ao seu lado nos momentos de alegria e de tristeza.

Quais as relações foram nutridas? Quem foram as pessoas que cercaram as suas vivências? Quem são aquelas amizades que deseja manter para 2024?

Bom, o Diário do Nordeste organizou uma lista com dez mensagens para compartilhar com amigos e familiares. As frases estão carregadas de gratidão, alegria e desejos de boas novas.

Veja 10 mensagens de retrospectiva