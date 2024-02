Valéria Valenssa é criticada por desfilar em escola de samba no Rio de Janeiro

Após 20 anos sem desfilar, Valéria Valenssa retornou ao Sambódromo, e saiu pela União de Maricá, no Rio de Janeiro. No entanto, a ex-Globeleza acabou sendo muito criticada no Instagram, já que é evangélica há mais de seis anos.

Na postagem que fez no Instagram com imagens do desfile, os comentários estão cheios de críticas. “Misericórdia, o povo volta para a lama com uma facilidade”, escreveu uma pessoa. “Dinheiro na mão, bíblia no chão”, disse outra. “Aguentou por tantos anos e acabou caindo no laço do maligno, exatamente agora que precisamos nos converter porque Jesus está voltando. Que pena”, publicou outro seguidor.

Conforme o Extra, Valéria teria recebido R$ 200 mil para desfilar na escola, que fez sua estreia na Série Ouro do carnaval do Rio de Janeiro. Ela negou, no entanto, que tenha recebido o valor.

A ex-Globeleza também não se pronunciou sobre as críticas.