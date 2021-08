Troca de mensagens de Gracyanne Barbosa e Belo viraliza pelo comportamento do casal

Ao compartilhar com seguidores trechos de uma conversa com o marido, o cantor Belo, na noite desta quarta-feira (25), a influenciadora fitness Gracyanne Barbosa foi criticada pelo tom que usou para se comunicar com o companheiro.

Na troca de mensagens no WhatsApp, o artista diz "eu te amo" diversas vezes e ela não responde às declarações.

Legenda: O registro foi compartilhado a pedido de um seguidor da musa fitness Foto: reprodução

O print da interação do casal viralizou nas redes sociais. Alguns internautas se identificaram com a atitude da influenciadora, outros riram pelo cantor ficar no "vácuo".

Com a repercussão, Gracyanne decidiu se explicar: "Tenho um jeito de amar diferente", comentou em um perfil no Instagram que postou o print da conversa dela com o marido.

"Ele é assim o tempo todo, todos os dias. Eu que tenho um jeito de amar diferente, toda doida, mas ele entende. Te amo, Belo" .