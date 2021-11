Travis Scott é alvo de quase 60 processos na Justiça após confusão que causou 8 mortes em show

O rapper norte-americano Travis Scott é alvo de pelo menos 58 processos civis junto a produtores do festival Astroworld. As ações judiciais foram abertas após empurra-empurra que culminou na morte de oito pessoas na última sexta-feira (5), durante show do artista no evento. As informações são do jornal O Globo.

Os processos foram registrados na Justiça de Houston, no Texas, local em que o rapper nasceu e realizou o concerto, organizado por ele. Algumas das ações questionam o fato de o show não ter sido cancelado imediatamente após o início do tumulto que provocou os óbitos.

De acordo com o chefe de polícia de Houston, Troy Finner, as autoridades começaram a receber notícias sobre feridos na multidão por volta das 21h30 — o show continuou por mais 40 minutos.

"A autoridade final para encerrar um show é a produção e o artista, e isso deveria ser feito por meio de comunicação com as autoridades de segurança pública. Não somos nós que seguramos o plugue", destacou o policial em coletiva de imprensa nessa quarta-feira (10).

Confusão

Segundo testemunhas, o incidente ocorreu assim que Scott iniciou o show. Parte da audiência, de 50 mil pessoas, tentou se aproximar do palco, esmagando vários espectadores. Vários ficaram feridos, desmaiaram e sofreram paradas cardiorrespiratórias.

Legenda: Um memorial foi montado na cidade texana em homenagem aos oito mortos no evento Foto: Thomas Shea/AFP

Todas as vítimas da confusão tinham entre 14 e 27 anos. O chefe dos bombeiros de Houston, Samuel Peña, afirmou à CNN que 23 pessoas, das quais 11 em estado crítico, foram encaminhadas para hospitais da região. Entre os feridos, há um menino de dez anos.

Além deles, pelo menos 300 pessoas receberam atendimento médico no próprio local da apresentação.

O agente também acredita que uma ação imediata, como o acender das luzes ou um pedido por parte do promotor ou do artista, teria reduzido o número de vítimas.

"Quem sabe qual teria sido o resultado? Mas todos naquele local, começando pelo artista, são responsáveis pela segurança pública", pontuou ao canal de TV.

Rapper se posicionou

Travis Scott lamentou o ocorrido ainda no fim de semana, via comunicado publicado nas redes sociais. Posteriormente, o artista disse não saber o que estava acontecendo na multidão em meio à apresentação.

Legenda: Cantor afirmou estar "absolutamente devastado" e se comprometeu a trabalhar em apoio às famílias Foto: reprodução/Twitter

Nessa segunda-feira (8), Scott decidiu arcar com os gastos funerários das vítimas, além de reembolsar todas as pessoas que compraram ingressos para o festival e firmar parceria com uma empresa de terapia on-line — o serviço visa a fornecer atendimento psicológico a todos os afetados pela tragédia.

Quem é Travis Scott

Oficialmente chamado Jacques BermonWebster, Travis Scott ganhou fama na década passada em razão das suas músicas.

O terceiro álbum dele, "Astroworld", mesmo nome do festival, foi aclamado pela crítica, e o single "Sicko Mode" marcou o primeiro trabalho do artista a chegar ao topo das paradas musicais dos Estados Unidos.

Atualmente, o artista está em um relacionamento com a empresária e influenciadora digital Kylie Jenner, a caçula da família Kardashian. O casal tem uma filha, Stormi Webster, e espera outro bebê.

