Tiago Leifert detalha tratamento da filha contra o câncer: 'tratamento muito longo'

O jornalista Tiago Leifert deu detalhes sobre o tratamento do retinoblastoma da filha Lua. Ele detalhou as idas a quimioterapia da herdeira. As informações foram relatadas em conversa com Flávio Ricco e Dani Bavoso, em entrevista ao "Programa de Todos os Programas", do canal do YouTube da Record.

"A Lua está bem. É um tratamento muito longo. O câncer é muito difícil. Temos coisas para comemorar e temos muitas preocupações. É um dia de cada vez. Tudo está caminhando dentro do esperado. Estamos otimistas. Ainda estamos tratando, fazendo quimioterapia, idas ao hospital toda semana", explicou.

Tiago Leifert ainda falou sobre seguir a vida ao mesmo tempo dos cuidados com a filha.

"Tenho que seguir com meus hobbies, meu trabalho. Estou tentando aos poucos voltar. Quero levar a Lua para viajar pelo mundo. Ela nunca foi num shopping na vida, nasceu na pandemia. Quero ficar perto da minha família, dos meus amigos, do videogame e do esporte. Jamais conseguiria apresentar o 'BBB' nessa condição", explicou o jornalista.

Ainda no bate-papo, Tiago Leifert falou sobre a emoção em receber informações de pais que descobriram a doença após as informações repassadas por ele em redes sociais.

"Chorei de emoção com um e-mail de uma mãe que conseguiu diagnosticar um retinoblastoma graças ao nosso vídeo. É uma alegria que vou levar para vida", comemorou o jornalista.