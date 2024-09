Thiago Nigro rebate críticas por filha de Maíra Cardi com Arthur Aguiar chamá-lo de pai

O influenciador Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico, rebateu, nessa terça-feira (3), a série de críticas que recebe por ser chamado de pai pela enteada, Sophia, fruto do casamento da esposa dele, Maíra Cardi, com o ator Arthur Aguiar. O desabafo do empresário aconteceu após ser atacado ao postar uma foto da criança, de 5 anos, ao lado de um notebook com a mensagem: "Papai, eu te amo".

Na ocasião, ele contou que costuma receber ataques de pessoas "doídas" que se incomodam pela garota chamá-lo de pai, mesmo ele não sendo o genitor dela.

Não 'gerei essa criança', mas desde que ela tem 4 anos, convivemos juntos 24 de cada 30 dias. Crio ela. Pago as contas. Pego na escola todo dia. Levo pro hospital. Durmo junto. Brinco. Faço sacrifícios. Educo. Participo de reuniões no colégio. Eu decidi ser pai, e ela decidiu que eu sou. E pronto." Thiago Nigro Influenciador

Nigro refletiu que existem alguns homens, classificados por ele como "negligentes e irresponsáveis", que têm preconceito em se relacionar com mulheres divorciadas e com filhos. Ele esclareceu que não era, nem pretende ser, esse tipo de companheiro.

"Não vou me portar como um visitante no casamento que escolhi viver com a mulher da minha vida até o fim, e por isso, assumo meu papel nessa família. O papel de quem decide amá-la incondicionalmente, e que escolhe não ser negligente, independente do que alguém ache ou deixe de achar."

Na postagem, o influenciador ainda destacou que o relacionamento saudável com a enteada não invalida o relacionamento dela com o pai, Arthur Aguiar. "Nada disso diminui o papel daqueles que são pais biológicos — por mais que às vezes o ego possa doer —, essa é a verdade nua e crua".