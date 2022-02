Tela Quente hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira (21)

Na Tela Quente desta segunda-feira (21), a TV Globo exibe o filme "Podres de Ricos", às 23h35, logo após o Big Brother Brasil (BBB) 22.

Do gênero comédia romântica/drama, o filme de 2018 foi dirigido por Jon M. Chu, mesmo diretor dos filmes "Truque de Mestre 2" e "Justin Bieber: Never Say Never".

O filme de 2h tem como protagonistas os atores Constance Wu e Henry Golding. Enquanto ela chegou a atuar no filme "As golpistas", com Jennifer Lopez; ele participou das produções "Um pequeno favor" e "Uma segunda chance".

O filme conta a história de Rachel Chu, interpretada por Constance Wu, uma professora de economia nos Estados Unidos.

Depois de algum tempo de namoro com Nick Young, o companheiro convida Rachel para ir ao casamento do melhor amigo em Singapura, país asiático.

Porém, Nick não avisa que é herdeiro de uma grande fortuna, nem que é considerado um dos solteiros mais cobiçados do local. Assim, Rachel se vê disputando a atenção do namorado com outras candidatas, enquanto tem que conquistar a mãe de Nick, que desaprova a relação.

