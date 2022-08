Suspeito de roubar joias de Carlinhos Maia detalha crime: 'já vinha acompanhando pela rede social'

O Fantástico, da TV Globo, exibiu nesse domingo (21) os detalhes do planejamento e execução do roubo a Carlinhos Maia, que teve R$ 2,5 milhões em bens levados do próprio apartamente em Maceió. A reportagem teve acesso ao depoimento de Eliabio Custódio Nepomuceno, que já havia sido preso no Ceará, em Pernambuco e na Paraíba, e confessou a autoria do crime no imóvel de luxo do influenciador digital.

"Fui eu que pratiquei o crime, com dois amigos meus", revelou o suspeito, que está preso desde 7 de junho. “Já vinha acompanhando a vida do Seu Carlinhos pela rede social dele. Pelo que ele postava, tudo direitinho, eu vi que ali podia ter uma oportunidade”, disse em depoimento.

Eliabio tomou conhecimento pelas redes sociais que o apartamento estaria sem ningúem, porque Carlinhos estava internado para uma cirurgia estética, e Lucas Guimarães, marido dele, estava trabalhando no México. O criminoso passou a analisar o local do roubo e percebeu que conseguiria entrar no apartamento pelo próprio hotel.

"Quando eu entro dentro do hotel, fico nos arbustos, subo por cima de uma varandinha e aí desço uma escada de escalador. Vi que o porteiro tava lá no canto dele e nem se mexia, tudo ok. Olhei para garagem e fiquei só aguardando se desci alguém ou se chegava algum carro", detalhou.

Ao acessar o imóvel, Eliabio passou a procurar relógios de uma marca de luxo. No entanto, as caixas de Rolex estavam vazias. "Fui vasculhando o quarto pra ver se encontrava alguma coisa de valor. E quando abri o guarda-roupa dele, me dedarei com o cofre".

O suspeito fugiu com o cofre portátil, onde encontrou um colar com 36 diamantes, apenas um relógio e outras joias. O homem só soube que os itens valiam milhões pela repercussão na imprensa.

Roubo

O apartamento de luxo de Carlinhos Maia, localizado na cidade de Maceió, em Alagoas, foi invadido no dia 29 de maio deste ano e cerca de R$ 2,5 milhões em joias e relógios foram levados do local pelos criminosos.

Nas redes sociais, Carlinhos compartilhou relato decepcionado com o ocorrido. "Eu estou devastado! Devastado. Sempre fui ruim de grana, sempre, nunca precisei roubar nada do outro, nunca precisei invadir a casa de ninguém pra isso", desabafou na época.

Os diamantes roubados do imóvel só foram recuperados pela Polícia de Alagoas no último sábado (13), após mais de um mês do crime. O influencer comemorou nas redes sociais e ainda informou que uma coletiva de imprensa será realizada no fim da tarde para esclarecer as dúvidas sobre o caso.

"Deus é bom o tempo todo. E a justiça divina não falha. Obrigado a Polícia que simplesmente foi impecável do início ao fim. Estou orgulhoso do meu estado. Obrigado a todos".