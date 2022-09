Silvio Santos volta a apresentar próprio programa após três meses afastado

Após três meses longe da televisão, Silvio Santos voltou a gravar o seu programa nesta quarta-feira (21) no SBT. O apresentador, que não atuava na emissora desde junho deste ano, finalmente estreia no novo cenário da atração. O retorno do profissional provocou o furor entre fãs e funcionários.

Segundo o portal NaTelinha, em alguns episódios ele comanda o programa ao lado da filha, Patrícia Abravanel, que assumiu a apresentação da atração na ausência do pai, e em outros fará sozinho. A expectativa é que o conteúdo seja transmitido já no próximo domingo (25).

A presença do dono da emissora se tornou incerta desde o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020. Nesse período, após a vacinação contra a doença, ele tentou retornar algumas vezes, mas, em agosto do ano passado, contraiu o vírus, sendo até hospitalizado.

Em maio deste ano, ele retornou, mas se afastou novamente em junho. Nesse intervalo, o cenário da atração foi modificado.

Retorno de Silvio Santos muda programação

Nas últimas semanas, alguns programas foram alterados na grade do SBT: novelas foram cortadas, atrações enlatadas estrearam e os horários do domingo foram alterados.

A partir do próximo, o Roda a Roda e o sorteio da Tele Sena retornam para o turno da noite, exibidos às 19h e às 19h45, respectivamente.

Com alteração, o Domingo Legal voltará para às 11h e Eliana será exibido a partir das 15h. Já o Programa Silvio Santos segue às 20h. O desenho da grade volta ao modelo de três meses atrás, segundo à publicação.

