Sia revela diagnóstico tardio de autismo: 'me tornei totalmente eu mesma'

A cantora Sia, de 47 anos, revelou, em participação no podcast “Rob Has a Podcast” que recebeu o diagnóstico de autismo. Ela não deixou claro quando descobriu, mas sugeriu que foi recentemente.

“Estou no espectro e estou em recuperação, e tal – há muitas coisas”, contou, acrescentando que o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos) alega que a condição pode ser "detectada aos 18 meses de vida ou menos".

“Por 45 anos, eu pensei... 'Tenho que colocar meu traje humano'. E somente nos últimos dois anos eu me tornei totalmente, totalmente eu mesma”, acrescentou a artista.

Sia ainda relatou que após o diagnóstico, passou a conseguir se amar. “Ninguém jamais poderá conhecê-lo e amá-lo quando você estiver cheio de segredos e vivendo com vergonha. E quando finalmente nos sentamos em uma sala cheia de estranhos e contamos a eles nossos segredos mais profundos, sombrios e vergonhosos, e todo mundo ri com a gente, não nos sentimos como pedaços de lixo pela primeira vez em nossas vidas. Nos sentimos vistos pela primeira vez por quem realmente somos, então podemos começar a sair para o mundo apenas operando como humanos e seres humanos com corações e não fingindo ser nada”.

Polêmica

A revelação veio à tona dois anos depois de Sia convidar sua colaboradora de longa data, Maddie Ziegler, que não tem autismo, para estrelar seu primeiro filme, “Music”, que gira em torno de Music, uma adolescente autista.

Na época, o longa foi alvo de críticas por entidades de defesa de direitos das pessoas autistas, que reprovaram a escolha de Maddie, alegando que seu desempenho foi “exagerado e estereotipado”.

Sia chegou a defender a escalação da atriz no Twitter na época, justificando que seu “coração sempre esteve no lugar certo”.