Sheila Bellaver ameaça acionar Justiça após ex-marido divulgar vídeos íntimos na web

A caminhoneira Sheila Bellaver revelou, nessa segunda-feira (27), que pretende acionar a Justiça após o ex-marido divulgar vídeos íntimos do casal na internet sem o consentimento dela.

Via stories do Instagram, onde possui 2,3 milhões de seguidores, a influenciadora digital afirmou que não tem vergonha de se relacionar sexualmente, mas de ter sido a companheira do homem.

"Covarde, imundo, baixo! Não me envergonho nem um pouco de fazer sexo como todo mundo faz. O que me envergonha foi ter sido praticamente casada com esse traste, pai da minha filha", disse.

Foto: Reprodução

Sheila detalhou na rede social que é possível vê-la usando aliança nos vídeos de quando era casada com o ex. "Chega a ser ridículo. Cuidado, mulherada! Cuidado porque um homem desprezado é capaz de qualquer coisa".

Caminhoneira revela está sendo chantageada

Ainda na publicação, Sheila contou que está recebendo chantagens do ex-marido, motivo pelo qual pretende ir atrás de justiça.

"Eu tenho provas das chantagens e tudo mais. E vou atrás de justiça. Juro pra vocês que, enquanto eu viver e for a guerreira que sou, minha filha nunca verá o rosto desse imundo", garantiu.