Shantal se manifesta após áudio em que relata violência obstétrica repercutir: 'Não estou muito bem'

Poucos dias após circularem nas redes sociais áudios e alguns vídeos nos quais a influenciadora digital Shantal Verdelho denuncia violência obstétrica, ela resolveu se manifestar sobre o assunto, através de uma série de stories no Instagram, publicados na manhã desta terça-feira (14).

Segundo a empresária, o médico obstetra Renato Kalil expôs a sua intimidade e ainda a xingou durante todo o trabalho de parto de sua segunda filha, em setembro.

"Confesso que não estou muito bem. Essa história me pegou; acho que é uma história muito pesada", disse Shantal, pedindo compreensão aos seguidores.

No último domingo (12), a influenciadora publicou uma nota afirmando que ficaria afastada das redes. Contudo, resolveu retomar as publicações nesta terça.

"Querendo ou não, aqui é meu ambiente de trabalho, do qual eu já fiquei afastada por muito tempo por conta do repouso na minha gestação. Na verdade mesmo, eu queria era voltar aqui e fingir que nada aconteceu, entreter vocês, trocar nossas ideias e continuar fazendo os meus trabalhos, mas eu acho que seria meio que estranho".

"É um assunto que me constrange"

Para Shantal, o parto da segunda filha, Domênica, foi um momento feliz, mas as circunstâncias a deixaram emocionalmente abalada.

"É um assunto que me constrange, é um assunto íntimo, é um assunto que era pra ter sido íntimo, não era pra ter saído do âmbito familiar, das minhas amigas mais próximas. E que envolve minha filha e o rostinho dela em todas as notícias, uma bebêzinha de três meses".

Legenda: Domênica nasceu no mês de setembro, em São Paulo Foto: Reprodução/Instagram

Quebra de sigilo médico

Em um áudio de cerca de 5 minutos, que teria sido enviado a um grupo de amigas, mas que acabou vazando na internet, a influenciadora relata o que sofreu durante o nascimento da filha mais nova.

“Descobri que ele falou da minha vagina para outras pessoas. Tipo 'Ficou arregaçada, se não tiver episiotomia, você vai ficar igual'", disse se referido ao procedimento cirúrgico que consiste em uma incisão no períneo — região entre o ânus e a vagina — para facilitar a passagem do bebê.

Na gravação, a empresária também acusa o profissional de ter revelado o sexo do bebê, sem consentimento, nas redes sociais. "Ele quebrou o sigilo médico".

Legenda: Segundo empresária, ela passou cerca de 48 horas em trabalho de parto Foto: Reprodução/Instagram

Obstetra

Logo após a denúncia da influencer repercutir, a assessoria do obstetra negou as afirmações de Shantal e declarou que tomará providências jurídicas contra ela.

"O Dr. Renato Kalil é médico obstreta ginecologista há 36 anos, sendo um dos médicos mais reconhecidos do Brasil. Ao longo de sua carreira, já efetuou mais de 10 mil partos, sem nenhuma reclamação ou incidente. O parto da Sra. Shantal aconteceu sem qualquer intercorrência e foi elogiado por ela em suas redes sociais durante trinta dias após o parto. Surpreendentemente, o Dr. Renato Kalil começou a receber, nos últimos dias, ataques com base em um vídeo editado, com conteúdo retirado de contexto. A íntegra do vídeo mostra que não há nenhuma irregularidade ou postura inapropriada durante o procedimento. Ataques à sua reputação serão objeto de providências jurídicas, com a análise do vídeo na íntegra", dizia nota enviada à revista Quem no sábado (11).