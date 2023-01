Seu Jorge enfrenta dificuldade para registrar filho recém-nascido

O filho do cantor Seu Jorge e da terapeuta Karina Barbieri nasceu no último fim de semana, em São Paulo, mas o casal enfrenta dificuldades para registrá-lo. A informação foi divulgada pela Band nesta segunda-feira (23).

O nome escolhido para o bebê é Samba, ritmo que consagrou Seu Jorge. O casal tentou registrar o menino no 28º Cartório do Jardim Paulista, mas o nome foi recusado.

Advogados do artista foram acionados para tentar prosseguir com o registro. A legislação não proíbe nomes específicos, mas entende que crianças não podem ser registradas com nomes sucessíveis a bullying e preconceito.

“O oficial de registro civil não registrará prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores, observado que, quando os genitores não se conformarem com a recusa do oficial, este submeterá por escrito o caso à decisão do juiz competente, independentemente da cobrança de quaisquer emolumentos”, diz Lei de Registros Públicos, criada em 1973.

Procurada pela reportagem, a assessoria de Seu Jorge confirmou o nascimento da criança, mas não se posicionou sobre um possível problema no registro.

Quarto filho do cantor

Seu Jorge anunciou a gravidez da namorada em novembro, do primeiro filho do relacionamento. Ele já é pai de três filhas, Flor de Maria, Maria Aimée e Luz Bella.

"16 anos depois do nascimento de Luz Bella (minha caçula) me deparo com a incrível surpresa de que serei pai novamente. Só que agora de um menino", escreveu.

"Um grande desfio que encaro com imensa alegria ao mesmo tempo em um outro nível de aprendizado. E assim, vivo dias cheios de esperanças e de sonhos ao lado de minha companheira que está sendo uma inspiração pra mim todos os dias. Na sua disciplina e preparação pra chegada dessa pessoa que de longe roubou nossos corações", declarou o cantor.