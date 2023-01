Enquete BBB 23: parcial mostra qual dupla deve ir para o quarto secreto

A dupla composta por Fred Nicácio e Marília, do BBB 23, deve ser a escolhida do público para entrar no Quarto Secreto da nova edição, após votação que se encerra na terça-feira (24). Pelo menos é isso que aponta o resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste, mostrando os dois com 76,3% das escolhas dos leitores.

O tal quarto, no entanto, não é uma coisa boa nesta etapa do jogo. A dupla escolhida pelo público para entrar no cômodo passará por outra votação, dessa vez para definir quem, de fato, deixará a 23ª edição do Big Brother Brasil. O outro integrante retorna ao confinamento imune e com possibilidade de vetar um participante da prova do Líder na quinta (26).

Legenda: Fred e Marília aparecem como os mais votados na parcial

No levantamento do Diário do Nordeste, Key Alves e Gustavo surgiram com apenas 23,7%, com 3.892 votos no total. Enquanto isso, Fred e Marília foram escolhidos 12.496 vezes pelo público atingido na enquete.

Formação do Paredão

Durante a formação do paredão no domingo (22), a dupla de anjos — Bruno e Aline — imunizou a dupla Amanda e Cara de Sapato. Em conversa horas antes do ao vivo do programa, os dois chegaram à conclusão de que optariam por não comprometer a própria segurança nesta altura do jogo.

Em seguida, a dupla líder, composta por Bruna Griphao e Larissa, indicou Gustavo e Key para a berlinda. As duas alegaram que o voto teria sido influenciado, em maior parte, pela falta de contato com a jogadora de vôlei.

A votação dos outros participantes também aconteceu em dupla, com contragolpe da dupla mais votada pela casa — Fred e Marília. Como Tina estava com o "Poder Curinga", o voto dela teve peso 2. Assim, os mais votados tiveram direito a um contragolpe, e escolheram Paula e Gabriel.

No fim da edição de domingo, a Prova Bate-Volta foi realizada com a dupla mais votada pela casa e a dupla do contragolpe, excluindo Paula e Gabriel da berlinda esta semana.