Poliana Rocha fala sobre traições de Leonardo: ‘Escolhi manter minha família’

A jornalista Poliana Rocha, casada com o cantor Leonardo, falou sobre ter perdoado as traições do marido em resposta aos seguidores no Instagram.

Um fã a perguntou como ela perdoou as traições do artista, e ela respondeu: “A vida é feita de escolhas. E eu escolhi lutar e manter a minha família”, escreveu.

Outro fã questionou se ela pretende escrever um livro sobre amadurecimento e resiliência, e Poliana disse que sim. “É um dos meus projetos”.

Poliana é casada com Leonardo desde 1995. Eles são pais do cantor Zé Felipe, de 24 anos, casado com a influenciadora digital Virgínia Fonseca.

Recentemente, Poliana falou sobre a relação com a nora, e disse que elas nunca brigaram. “Graças a Deus temos uma relação maravilhosa! Somos amigas e nos respeitamos muito! Amo muito ela”, declarou.