Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (14)

A Sessão de Sábado de hoje, sábado (14), exibirá o filme "Karatê Kid - A Hora da Verdade", um drama que conta a trajetória de um jovem aprendendo a lutar karatê para defender os amigos. O longa-metragem, com direção de John G. Avildsen, irá ao ar às 14h10 na TV Globo, depois do 'Jornal Hoje'.

Sinopse da Sessão de Sábado hoje (14)

Após se envolver em uma briga com o valentão da escola, o jovem Daniel LaRusso começa a querer aprender karatê. Inicialmente, o desejo buscava se vingar dos inimigos.

No entanto, a medida que começa a receber os ensinamentos do mestre em karatê Miyagi, seu mentor, aprende que essa não é apenas uma luta, e sim o caminho para o domínio de si mesmo, da mente e do corpo. No filme, Daniel ainda se prepara para um importante campeonato.