Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quinta-feira (4)

A "Sessão da Tarde" de hoje, quinta-feira (4), exibe o filme estadunidense "Pegando Fogo" após o capítulo da novela “O Cravo e a Rosa”, às 15h30, na TV Globo. A obra, de 2015, é do gênero drama, tem direção de John Wells.

Sinopse de 'Pegando Fogo'

O chefe de cozinha Adam Jones já foi um dos mais respeitados em Paris, mas o envolvimento com álcool e drogas fez com que sua carreira fosse ladeira abaixo. Após um período de isolamento em Nova Orleans, ele parte para Londres disposto a recomeçar a carreira e conquistar a sonhada terceira estrela no badalado guia Michelin de restaurantes.

Para tanto, ele conta com a ajuda de Tony, que gerencia um restaurante na capital britânica, e recruta uma equipe de velhos conhecidos.

Trailer do filme da Sessão da Tarde de hoje

Ficha técnica de 'Pegando Fogo'

Título Original: Burnt (2015);

Burnt (2015); Elenco: Bradley Cooper; Sienna Miller; Daniel Brühl; e Emma Thompson;

Bradley Cooper; Sienna Miller; Daniel Brühl; e Emma Thompson; Direção: John Wells;

John Wells; Nacionalidade: Estadunidense;

Estadunidense; Gênero: Comédia e Ação.

