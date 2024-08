Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quinta-feira (29)

A "Sessão da Tarde" de hoje, quinta-feira (29/8), exibe o filme “Assassin's Creed” após “Cheias de Charme - Edição Especial”, às 15h25, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Assassin's Creed"

Cal Lynch revive as aventuras do guerreiro Aguilar, seu ancestral espanhol do século 15. Dotado de novos conhecimentos e incríveis habilidades, ele volta aos dias atuais pronto para enfrentar a poderosa organização dos Templários.

Assista ao trailer

FICHA TÉCNICA DE "Assassin's Creed"