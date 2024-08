CAPTEI: Just Married! Cenas lindas do casamento de Manuela Rolim e Lucas Félix

A residência dos pais da noiva, Eduardo e Sandra Rolim, foi o cenário do casamento de Manuela Rolim e Lucas Félix, filho de Josemar Nolasco Lopes e Maria Auxiliadora Félix Lopes. Cercados por familiares e amigos íntimos, o casal trocou votos em uma cerimônia que esbanjou elegância e emoção.

Legenda: Manuela Rolim e Lucas Félix Foto: Michael Brito

O ambiente foi decorador pela equipe de Dito Machado Designer. Um palco montado sobre a piscina da casa foi o local escolhido para os noivos trocarem alianças e juras de amor.

Legenda: Manuela Rolim usou um vestido assinado pela estilista paulistana Dani Messih Foto: Michael Brito

Legenda: Manuela Rolim Foto: Michael Brito

A noiva estava linda, chique e atemporal em um vestido assinado pela estilista paulistana Dani Messih, conhecida por suas peças luxuosas e feitas à mão. A beleza de Manuela foi ainda mais realçada por Raphael Moreira, também de São Paulo, responsável pela maquiagem e cabelo da noiva.

Legenda: Make & Hair por Raphael Moreira Foto: Michael Brito

Lucas Félix estava superelegante. Vestia um terno azul completo e uma linda gravata prata.

Legenda: Lucas Félix Foto: Michael Brito

Após o esperado "sim", a festa continuou nos jardins cuidadosamente decorados pelos detalhes impecáveis do cerimonialista Mafrense, que soube transformar cada sonho em realidade.

Legenda: Lucas Félix e Manuela Rolim Foto: Michael Brito

Mesas redondas de madeira com cadeiras de madeira com palhinha foram estrategicamente organizadas pelo jardim, com toques de lindos arranjos potentes com flores brancas e folhagens que criaram uma atmosfera chique e acolhedora. O bolo da Cacau2You foi um destaque, um verdadeiro trabalho artístico desenvolvido por Ricardo Tavares.

Legenda: Bolo da Cacau2You Foto: Michael Brito

O repertório musical do evento ficou a cargo de Gustavo Serpa. Músicas clássicas e sofisticadas. Dividindo o momento, DJ Romulo Bravo.

Legenda: Gustavo Serpa com Manuela Rolim e Lucas Félix Foto: Michael Brito

No mais, os registros fotográficos de Michael Brito dizem tudo. Vem ver!

Legenda: Lucas Félix e Maria Auxiliadora Félix Lopes Foto: Michael Brito

Legenda: Pajens Foto: Michael Brito

Legenda: Daminhas Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Manuela Rolim e Lucas Félix Foto: Michael Brito

Legenda: Lucas Félix e Maria Auxiliadora Félix Lopes Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Manuela Rolim e Lucas Félix Foto: Michael Brito

Legenda: Manuela Rolim Foto: Michael Brito

Legenda: Manuela Rolim Foto: Michael Brito

Legenda: Lucas Félix e Manuela Rolim Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Manuela Rolim e Lucas Félix Foto: Michael Brito

Legenda: Eduardo e Sandra Rolim Foto: Michael Brito

Legenda: Manuela Rolim e Lucas Félix Foto: Michael Brito

Legenda: Josemar Nolasco Lopes e Maria Auxiliadora Félix Lopes Foto: Michael Brito

Legenda: Lucas Félix e Manuela Rolim Foto: Michael Brito

Legenda: Lucas Félix e Manuela Rolim Foto: Michael Brito

Legenda: Manuela Rolim e Lucas Félix Foto: Michael Brito

Legenda: Manuela e Sandra Rolim Foto: Michael Brito

Legenda: Lucas, Victor, Aline e Igor Barroso Foto: Michael Brito

Legenda: Claudia Majela e Renata Félix Foto: Michael Brito

Legenda: Lívia, Leonardo e Juliana Pádua Foto: Michael Brito

Legenda: João Félix Majela e Vera Félix Foto: Michael Brito

Legenda: Lucas Félix e Aline Barroso Foto: Michael Brito

Legenda: Igor Barroso e Arthur Carleal Foto: Michael Brito

Legenda: Adriana, Pedro e Lígia Félix Foto: Michael Brito

Legenda: Renata Félix e Bruno Parente Foto: Michael Brito

Legenda: Claudia Majela, Aline Barroso e Lívia Pádua Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Manuela Rolim e Lucas Félix Foto: Michael Brito

Legenda: Casamento de Manuela Rolim e Lucas Félix Foto: Michael Brito

Legenda: Gustavo Serpa Foto: Michael Brito

Legenda: Manuela Rolim e Lucas Félix Foto: Michael Brito

Legenda: Manuela Rolim Foto: Michael Brito

Legenda: Manuela Rolim e Lucas Félix Foto: Michael Brito