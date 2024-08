Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 29 de agosto

Hoje, Mercúrio finaliza seu movimento retrógrado, e o momento é ideal para refletir sobre o que estava bloqueando seu caminho. Agora que você já identificou os nós em sua vida, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa clareza? Vai continuar se enganando ou está pronto para agir de forma diferente? A manhã traz a energia de Vênus entrando em Libra, seguida de uma conversa harmoniosa com Plutão. Este é um convite para observar atentamente o que você está atraindo para sua vida. As pessoas, situações e acontecimentos ao seu redor refletem o que você está emanando. A quinta-feira está repleta de poder transformador, e você tem a chance de mudar o rumo das coisas. A Lua em Câncer também entra em uma harmonia especial com Saturno, oferecendo a oportunidade perfeita para arrancar o mal pela raiz. Aproveite essa energia para fazer as mudanças necessárias e alinhar sua vida com o que realmente deseja. Hoje, o universo te apoia nessa jornada de transformação.

Signo de Capricórnio hoje

A harmonia entre a Lua e Saturno, seu regente, te dá a força para tomar decisões importantes. É hora de eliminar o que está te impedindo de crescer. A quinta-feira te oferece a energia necessária para transformar sua vida.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.