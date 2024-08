Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (29)

A novela 'Cheias de Charme' desta quinta-feira (29) vai ao ar às 15:00, após 'Cabocla - Edição Especial'. Nesse capítulo, Inácio diz que Rosário não sabia da farsa.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta quinta-feira

Inácio diz que Rosário não sabia da farsa. Simone revela que é gêmea de Fabian e que ele mente a idade. Dália tem um plano para pegar Inácio de novo. Rodinei pede Liara em casamento. Todos comemoram o novo emprego de Sandro e a volta das Empreguetes. Alana decide fazer intercâmbio. Rosário vai atrás de Inácio e eles se reconciliam. Conrado e Elano brigam por conta de Cida. Chayene pede perdão a Rosário e as duas são sequestradas por Dália.

Inácio sabe do ocorrido, arma um plano com Fabian e Simone e persegue o carro com as duas. Lygia incentiva Penha a ir atrás de Gilson.· Penha e Cida descobrem que Rosário foi sequestrada. Fabian aparece pra Dália e todos se surpreendem. Rosário e Chayane são resgatadas. Penha e Cida começam show sem Rosário.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 15:00, na Rede Globo.