Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (29)

A novela 'Renascer' desta quinta-feira (29) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, José Inocêncio aceita passar com o Bumba nas terras de Egídio.

Resumo completo de 'Renascer' desta quinta-feira

José Inocêncio aceita passar com o Bumba nas terras de Egídio. Lilith tenta obter informações sobre seu pai por meio de Norberto. José Inocêncio concorda em dar suporte financeiro a Mariana para recomeçar sua vida após a festa do Bumba.

Egídio prepara a arma que planeja usar contra José Inocêncio. Teca fica apavorada com o tom de ameaça de Mariana. Teca cria um elo com o Bumba ao fazer contato visual com ele. Eliana e Egídio se casam. Inácia se preocupa com Teca.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.