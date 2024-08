Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (29/8)

Hoje, Mercúrio finaliza seu movimento retrógrado, e o momento é ideal para refletir sobre o que estava bloqueando seu caminho. Agora que você já identificou os nós em sua vida, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa clareza? Vai continuar se enganando ou está pronto para agir de forma diferente? A manhã traz a energia de Vênus entrando em Libra, seguida de uma conversa harmoniosa com Plutão. Este é um convite para observar atentamente o que você está atraindo para sua vida. As pessoas, situações e acontecimentos ao seu redor refletem o que você está emanando. A quinta-feira está repleta de poder transformador, e você tem a chance de mudar o rumo das coisas. A Lua em Câncer também entra em uma harmonia especial com Saturno, oferecendo a oportunidade perfeita para arrancar o mal pela raiz. Aproveite essa energia para fazer as mudanças necessárias e alinhar sua vida com o que realmente deseja. Hoje, o universo te apoia nessa jornada de transformação.

Áries

É hora de enfrentar as verdades que Mercúrio retrógrado trouxe à tona. Pare de fugir dos problemas e comece a resolvê-los. Aproveite a chegada de Vênus em Libra para equilibrar suas relações e criar harmonia ao seu redor.

Touro

O que você tem atraído para a sua vida, Taurino(a)? Hoje é o dia de analisar suas emoções e perceber o que está sendo refletido de volta para você. A Lua em Câncer em harmonia com Saturno te dá a força necessária para mudar qualquer situação que esteja te incomodando.

Gêmeos

Com Mercúrio agora direto, as confusões e mal-entendidos começam a se dissipar. Aproveite essa clareza para redefinir suas prioridades e traçar um novo caminho. As mudanças que você busca começam dentro de você.

Câncer

A Lua em seu signo, em sintonia com Saturno, pede que você fortaleça suas raízes. O que precisa ser eliminado para que você possa crescer de forma saudável? Hoje é o dia de cortar o que não serve mais e abrir espaço para o novo.

Leão

A reflexão é a palavra do dia. Mercúrio direto ilumina as áreas onde você tem se enganado. Use a energia de Vênus para criar novas parcerias ou reavaliar as existentes. A mudança está em suas mãos, então faça diferente!

Virgem

Com seu regente, Mercúrio, saindo do retrógrado, as coisas começam a fluir novamente. Use essa energia para revisar suas metas e se alinhar com o que realmente importa. Vênus em Libra vai te ajudar a harmonizar suas finanças e relações.

Libra

Vênus em seu signo, em conversa com Plutão, traz uma energia transformadora. Observe o que você está atraindo para sua vida e veja como isso reflete seu estado interior. É hora de ajustar suas vibrações para atrair o que deseja.

Escorpião

Plutão, seu regente, em harmonia com Vênus, traz à tona questões profundas de poder e controle. Reflita sobre o que precisa ser transformado em suas relações. Hoje, você tem o poder de mudar qualquer situação desfavorável.

Sagitário

Com Mercúrio direto, a clareza retorna e você consegue enxergar onde estavam os nós em sua vida. Agora é o momento de fazer escolhas mais conscientes e ajustar seu rumo. Use a harmonia de Vênus e Plutão para atrair o que realmente deseja.

Capricórnio

A harmonia entre a Lua e Saturno, seu regente, te dá a força para tomar decisões importantes. É hora de eliminar o que está te impedindo de crescer. A quinta-feira te oferece a energia necessária para transformar sua vida.

Aquário

Mercúrio agora direto traz a clareza que você precisava. Use essa nova perspectiva para mudar suas atitudes e trazer mais harmonia para sua vida. A energia de Vênus e Plutão te ajuda a atrair conexões mais profundas e significativas.

Peixes

Com a Lua em Câncer, você sente mais intensamente as emoções do dia. Aproveite essa sensibilidade para se conectar com o que realmente importa. Mercúrio direto te ajuda a dissolver ilusões e enxergar a realidade com mais clareza. Hoje é o dia de fazer mudanças profundas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.