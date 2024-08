Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (29)

A novela 'Alma Gêmea' desta quinta-feira (29) vai ao ar às 17:05, após 'Assassin's Creed'. Nesse capítulo, Guto conta a Xavier que a idéia de pegar as jóias de Luna foi de Cristina.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quinta-feira

Guto conta a Xavier que a idéia de pegar as jóias de Luna foi de Cristina. Cristina implora que Rafael se aproxime dela, mas ele a trata friamente. Cristina fica furiosa e destrói móveis do atelier de Luna. Rafael proíbe Cristina de entrar no atelier. Rafael pede que Serena lhe conte tudo o que lembrou sobre a morte de Luna. Serena conta a Rafael que os olhos de Guto foram as últimas coisa que Luna viu antes de morrer.

Rafael garante a Serena que vai fazer de tudo para encontrar Guto e lhe pede para tomar cuidado com ele. Débora pede à feiticeira uma poção para acabar com um homem. A feiticeira dá a Débora uma planta que deve ser misturada em uma grande quantidade de água. Guto decide pegar as jóias de Luna. Serena encontra restos de fogueira na mata. Kátia não consegue ordenhar a vaca do sítio e pede que Jorge faça o serviço para ela.

Raul manda Terezinha descobrir uma maneira de entrar na casa de Olívia. Kátia e Jorge se interessam um pelo outro. Mirella afirma para Felipe que seu namoro com Gumercindo é sério, deixando-o arrasado. Cristina provoca Serena dizendo que está tendo muitas noites de amor com Rafael. Serena fala para Cristina que ela não sabe o que é o amor, deixando-a furiosa. Guto invade a casa de Rafael e encontra as jóias no antigo quarto de Cristina.

Cristina encontra Guto e vê que ele está levando as jóias. Ela conta para Guto que Serena é a reencarnação de Luna. Guto não acredita em Cristina e a empurra. Cristina cai na escada.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.