Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (29)

A novela 'No Rancho Fundo' desta quinta-feira (29) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Artur ignora a proposta de Ariosto de se voltar contra a família de Quinota.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta quinta-feira

Artur ignora a proposta de Ariosto de se voltar contra a família de Quinota. Quintilha pressiona Primo Cícero sobre suas supostas terras na propriedade dos Leonel. Nastácio decide aceitar o dinheiro da herança de Zefa Leonel e propõe a Quinota comprar sua parte no restaurante de Caridade. Blanchette promete ajudar Guilherme Tell com as mulheres.

Nivalda e Sabá Bodó visitam o Rancho Fundo. Zé Beltino convida Dracena para ver Dona Castorina. Deodora e Blandina selam sua parceria. Dracena pede demissão a Corina Castelo. Esperança manipula Fé. Sabá Bodó insinua que a divisão das terras dos Leonel deve ser refeita e Seu Tico Leonel o enfrenta.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.