Sorteio Champions League 2024/25: veja horário, onde assistir, times e como funciona o novo formato

O sorteio da Champions League 2024/25 será realizado na tarde desta quinta-feira (29), às 13h (horário de Brasília), no centro de eventos Grimaldi Forum, em Mônaco, realizado pela União das Associações Europeias de Futebol (Uefa).

ONDE ASSISTIR

O sorteio da fase de grupos da Champions League 2024/25 será transmitido por: TNT Sports, Max e Uefa TV.

POTES DO SORTEIO

POTE 1

Real Madrid

Manchester City

Bayern de Munique

Paris Saint-Germain

Liverpool

Inter de Milão

Borussia Dortmund

RB Leipzig

Barcelona

POTE 2

Bayer Leverkusen

Atlético de Madrid

Atalanta

Juventus

Benfica

Arsenal

Club Brugge

Shakhtar Donetsk

Milan

POTE 3

Feyenoord

Sporting

PSV

Dinamo Zagreb

RB Salzburg

Lille

Estrela Vermelha

Young Boys

Celtic

POTE 4

Slovan Bratislava

Monaco

Sparta Praga

Aston Villa

Bologna

Girona

Stuttgart

Sturm Graz

Stade Brestois

COMO VAI FUNCIONAR O SORTEIO NO NOVO FORMATO

A temporada 2024/25 da Champions League marcará o início da disputa de um novo modelo na competição. A antiga fase de grupos agora dará lugar a um novo formato de disputa, chamado como “fase da liga”.

Nesta fase, cada equipe enfrentará oito adversários, sendo dois de cada pote, com quatro jogos como mandante e quatro jogos como visitante. Um software (e não mais as tradicionais “bolinhas”) definirá todos os confrontos.

Legenda: Borussia e Real Madrid disputaram o título da Liga dos Campeões de 2024 Foto: INA FASSBENDER / AFP

Há dois critérios importantes para o sorteio: não podem haver confrontos entre equipes do mesmo país nesta fase, além de uma equipe não poder enfrentar mais do que dois times de um mesmo país na fase da liga.

Ao final de todos os confrontos, as oito equipes melhores classificadas avançam direto para as oitavas de final. As outras oito equipes serão definidas após uma fase mata-mata de playoffs, disputada entre os times que ficarem entre o nono e o 24º lugares na fase da liga.