Sessão da Tarde hoje (17) exibe Kung Fu Panda 2; veja detalhes

O filme registrou a sexta maior bilheteria de 2011, perdendo apenas para “Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2”, “Transformers: Dark of the Moon”, “Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas”, “A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1” e “Mission: Impossible – Ghost Protocol”.