Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta terça-feira (19)

A Sessão da Tarde desta terça-feira (19) exibirá "De Repente 30", um filme americano lançado em 2004 do gênero comédia romântica. O longa-metragem irá ao ar às 15h, logo após o Jornal Hoje, na TV Globo.

Sinopse

Em 1987, depois de ser humilhada pelos colegas durante a festa de 13 anos, tudo o que a adolescente Jenna Rink (Jennifer Garner) sonha é ser adulta.

O pedido é realizado e, na manhã seguinte, ela acorda em 2004, com 30 anos, no apartamento dos sonhos, com um guarda-roupa fantástico e um namorado lindo. Ela também é agora uma poderosa editora de revista de moda em Nova York.

Contudo, logo se decepciona com o tipo de mulher que se tornou e tenta recuperar o amor de seu ex-vizinho de adolescência, Matt (Mark Ruffalo), que está para casar com outra.

Curiosidades

Nomes como os das atrizes Gwyneth Paltrow, Hilary Swank e Renée Zellweger foram cogitados para a personagem principal;

Jennifer Garner foi a primeira opção do estúdio para a protagonista, o que se concretizou;

Em 2002, ela recebeu o prêmio de melhor atriz em série dramática pelo papel em "Alias" no Globo de Ouro. Na ocasião, os produtores perceberam que a artista tinha talento para comédia durante o discurso de agradecimento dela;

"De Repente 30" foi o primeiro filme que Jennifer Garner interpreou a protagonista;

A atriz fez questão de passar um tempo entre adolescentes para aprender a se comportar como uma. Ela improvisou várias falas durante o longa-metragem. Mark Rufallo acompanhou e alguns dos diálogos da dupla não estavam no roteiro;

A primeira cena de Jennifer Garner na obra é, na verdade, uma das que estão no fim da produção: a que ela aparece no dia do casamento de Matt.

Confira o trailer

Ficha técnica

Título original: 13 Going on 30

Elenco: Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Judy Greer, Andy Serkis, Kathy Baker, Samuel BallDubladores Jenna Rink:Priscila Amorim / Matt:Christiano Torreão / Lucy:Marisa Leal / Richard:Júlio Chaves / Bev Rink:Claudia Martins / Wayne Rink:Jorge Barcellos

Direção: Gary Winick

Nacionalidade: americana

Gênero: comédia romântica