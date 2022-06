Série 'The Boys' tem 4ª temporada oficializada pela Amazon Prime Video

A série 'The Boys', do Prime Video, teve a quarta temporada oficializada nesta sexta-feira (10), após anúncio da própria plataforma de streaming. Atualmente, a produção está exibindo a 3ª temporada, com os três primeiros episódios já lançados.

Dessa vez, os novos episódios da temporada são lançados a cada sexta-feira, com previsão do season finale para o dia 8 de julho.

Apesar da confirmação, nenhuma informação sobre a data de início das gravações da temporada ou sobre o lançamento foi divulgada até o momento.