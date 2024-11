Semifinal do Masterchef: veja como foi a disputa e saiba quem está na final do reality

Giorgia e José Alberto são os finalistas da 11ª edição do Masterchef Brasil. Os cozinheiros foram os melhores dentre os 23 participantes que estiveram na disputa do programa ao longo de toda a temporada de 2024. A final do reality show está marcada para a próxima terça-feira (12).

A escolha dos finalistas aconteceu após duas provas acirradas. Além Giorgia e Alberto, Andréia, Laura e Vitor disputaram as duas vagas para a final. Na primeira etapa, o "top 5" precisou preparar um robalo inteiro e criar seis pratos com partes diferentes do peixe para a avaliação dos jurados.

No entanto, os resultados não agradaram os chefs Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. Por isso, nenhum dos cinco semifinalistas subiu no mezanino e todos tiveram que participar da segunda prova.

Veja também Zoeira Quem está na roça? Veja como foi votação de 'A Fazenda' nessa terça (5) Zoeira Julio Rocha, ex-ator da Globo, encontra cobra píton na cama dos filhos e esposa o salva do animal

Nesta etapa decisiva, os cozinheiros encararam a missão de preparar um pithivier. Considerado um clássico da culinária francesa, o prato consiste em torta de massa folhada com recheio. Ele chega a ser comparado, inclusive, ao bife wellington.

Ao fim da etapa, os jurados reconheceram que Giorgia e José Alberto foram os que mais se destacaram no preparo do prato francês.

O que os finalistas cozinharam?

A catarinense apresentou um pithivier de pato com foie gras, mousseline e trufas ao molho de vinho e amoras. Para os chefs, a escolha da cozinheira pelos ingredientes foi bem pensada, e o prato foi preparado com delicadeza e precisão.

Já José Roberto decidiu misturar a culinária francesa com a do Pará. Ele recheou seu prato com carne de frango e pato, além de preparar um complemento de duxelle de cogumelo com ora-pro-nóbis. A apresentação arrancou elogios dos chefs. "Você conseguiu levar sua raiz para minha terra. Não esperava esse sabor", disse Jacquin.